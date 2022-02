Sandra Benčić danas je održala konferenciju za medije u Saboru i objasnila kako postoji više razloga za pad Vlade Andreja Plenkovića.

"Ima puno razloga za pad ove Vlade, jako puno. Prvo ću reći obnova, koje nema. Reći ću pandemija, u kojoj smo, izgleda, postali najgori na svijetu po broju mrtvih na milijun stanovnika", rekla je Benčić pa dodala:

'To je sustav koji ne želi dobivati nikakve kritike'

"Korupcijske afere koje se redaju kao na traci, više ih ne možemo pratiti, nitko ih više ne može pratiti. Jedino što je gore od ekonomske inflacije je inflacija njihovih korupcijskih afera, jer one gube i na važnosti kad svaki tjedan imate jednu. Sve su to razlozi, u nekoj normalnoj zemlji, za pad Vlade. Ali mi znamo da, nažalost, u takvoj zemlji još uvijek ne živimo i da se to vrlo vjerojatno neće dogoditi i zbog ove afere, tako da je teško to očekivati", rekla je Benčić.

"Treba propitati odgovornost ministra i treba pustiti pravosudnim tijelima da odrade svoj posao oko tog pitanja. Ne bih rekla da se radi o utjecaju na pravosuđe, prema pravosuđu se trebamo prestati ponašati kao da je od stakla pa ćemo ga razbiti ako bilo što kažemo. To je ovo o čemu sam govorila, to je hermetički zatvoren sustav koji ne želi dobivati nikakve kritike niti se propitivati", rekla je Benčić, a prenosi N1.