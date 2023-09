Stranka Možemo! predstavila je svoju kandidatkinju za nadolazeće parlamentarne izbore, Sandru Benčić. A da bi postala premijerka, kako piše N1, mora biti izabrana od najmanje 76 saborskih zastupnika. Građani tek, kazala je Benčić, moraju procijeniti koliko je realno da ova zastupnica uopće dođe do premijerske stolice.

“Imam veliko povjerenje u našu stranku, članove i naše građane. Znajući kako teško žive, trudit ću se stvarno doći do svakoga od njih”, otkrila je. Svjesni su, dodala je, da se vlast može formirati sa svim ostalim strankama - od centra na lijevo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Zato će biti važno da mi i SDP privučemo što veći broj birača jer jedino velika izlaznost pobjeđuje HDZ, ne nekakve kombinacije zbog d’Honta radi kojeg mandata više", objasnila je Benčić. A tu su i neke manje stranke poput Glasa, naglasila je, koje u pojedinim izbornim jedinicama imaju jaču podršku i bazu.

'Jedan dio građana ima problem s drugim strankama'

Žele raditi kampanju, a uz nju maksimalno mobilizirati građane za viziju Hrvatske kakvu su predstavili. Cilj im je doći i do što većeg broja glasova pa u suradnji s drugima skupiti potrebnih 76 mandata. Vjeruju da je to moguće, kazala je Benčić, a ne misle odustati ni zbog onih koji tek dolaze. "Mislim da se zbog toga isplati boriti", dodala je.

A o odbijenici SDP-u, kaže da je jedina motivacija njihova procjena, za koju smatra da je točna, da jako velik broj građana neće biti motivirani da izađu ako su u koaliciji s SDP-om.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Jedan velik dio građana želi znati kome dodati glas i gdje će taj glas završiti i ima problem s nekim drugim strankama. Jasno komuniciramo da se vidimo u post-izbornoj koaliciji i nemamo cilj usmjeriti oštricu prema bilo kome iz opozicije", objasnila je Benčić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ne slaže se ni da Možemo ima problem s kadrom.

"Naši ljudi su prepoznati na lokalnim razinama i nemaju nacionalnu pozornicu, odnosno Saboru, pa ih šira javnost ne prepoznaje. Upravo zato smo željeli da svi oni dobiju pozornost i nacionalnu prepoznatljivost. želimo da se vidi kako se živi u našim gradovima van ova četiri velika središta", naglasila je saborska zastupnica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Zagrebu je obnova bila prioritet'

A izaći će u svim izbornim jedinicama jer, kako kaže, "mi liste ne sastavljamo kao predsjednici stranka, mi imamo predizbore. Tako će biti i za Europski parlament, tako smo dogovarali kandidate i za Zagreb, a imamo i dosta stručnjaka koji nisu članovi, ali podržavaju stranku".

Što se Zagreba tiče, Benčić je kazala da "kada bi u 2 godine od proračuna države napravili ono što su napravili od proračuna Zagreba više nam ljudi ne bi živjeli u kontejnerima u Petrinji".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Zagreb je obnovio šest puta više zgrada jer nam je obnova bila prioritet. Primjerice, idemo s pilot projektom nabave hrane za vrtiće, znači da se sva hrana za vrtiće nabavlja od proizvođača iz okolice Zagreba. Kada bismo to napravili na razini države to znači da bi vratili u poljoprivredu više novca nego što su ukupne subvencije EU-a za poljoprivredu u Hrvatskoj”, objasnila je Sandra Benčić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Datum parlamentarnih izbora još se nagađa, a u utrku uključila i Sandra Benčić. Nije štedjela vladajuće, a ni nju HDZ

Efekti kvalitete života u Zagrebu dolaze tek nakon nekog vremena. Benčić je otkrila da su Zagrepčani sigurno osjetili povećanje socijalnih naknada, a "nova stambena politika koja će omogućiti mnogim da dobiju gradski stan, kreće se i u gradu stanova za javni najam, roditelji kojima djeca idu u vrtiće vidjeli su koliko puno ulažemo da boravak bude ugodniji".

Odluka roditelj-odgojitelj nije ukinuta, naglasila je zastupnica, već samo promijenjena - naknada postoji, ali je manja. Sada oni mogu raditi, a djeca mogu ići u vrtić. A do kraja svog mandata, obećala je, svako dijete u Zagrebu imat će mjesto u vrtiću.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

O otpadu i nepokošenoj travi

Pitanje infrastrukture za gospodarenje otpadom, kazala je Benčić, problem je svih gradova i općina, a to mora ići s državne razine.

"Zagreb nije imao nikakve infrastrukture, a mi započeli na projektu kompostane i sortirnice. Prihvaćam da su to problemu, u tijeku je zapošljavanje 1.000 ljudi u Čistoći i Zrinjevcu i ljudi se javljaju jer se prijavilo duplo više njih. Mislim da bi za godinu dana to sjesti na svoje, i u infrastrukturnom i u ljudstvu. Ljubljani je trebao 10 godina da taj sustav profunkcionira”, otkrila je Benčić.

“To je proces, ali košnja trave nije. Ali neka se javi netko tko misli da je gradska uprava, nakon opasne oluje, trebala umjesto toga micanja tih stabala i granja opasnih po život i da je trebalo ići u košnju. Ove situacije oluja će se ponavljati i moramo imati veće kapacitet radnika u Zrinjevcu”, dodala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za promjene postoji puno otpora, a kao primjer je navela bolnicu Sv. Duh gdje je ravnateljica zbog pritisaka dala ostavku, a, navela je Benčić, "bez povjerenja nema društva".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Moramo pokazati i na malim promjenama da nam je stalo do ljudi. Mi kod djece sada imamo kontinuirano strah od neuspjeha jer je obrazovni sustav tako posložen. Zdravstvo je danas više trgovina i nije humano i moramo ju vratiti po principu Adrije Štampara – zdravlje za sve- Moramo raditi na domovima zdravlja kako bi se smanjio pritisak na bolnice”, dodala je.

Razlika između nje i Plenkovića

Za ključne stari smatra da treba provesti reforme i ukinuti rentijersko gospodarstvo, a o ministrima nije htjela govoriti.

"Moja temeljna razlika između mene i Andreja Plenkovića je da ću ja birati ministre koji su bolji od mene. On namjerno bira one koji su gori od njega kako ga ne bi zasjenila. Ja sam uvijek tako funkcionirala, i u tvrtkama gdje sam radila i u civilnim udrugama", objasnila je Benčić.

U javnosti se pojavila i vijest da je obrt u njezinom vlasništvu završio u blokadi zbog 300 eura, a Benčić je kazala, da to nije ni znala.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Radi se udrugu prema telekomu, ne prema državi. Ja sam to negdje vjerojatno predvidjela i naravno podmirila trošak. No kada mladi lavovi meni to prebacuju, a istovremeno imaju ministra koji nije svjestan da mu sjelo 2 milijuna eura na račun, to je nakaradno”, rekla je.

Otkrila je da zna kako je to biti obrtnik kojemu je račun blokiran, a mora platiti državi.

"Znam kako se buditi u tri ujutro i gledati kako zaraditi za plaće zaposlenika, kako se PDV nepravedno naplaćuje prema malim poduzetnicima. Plenković, Habijan i Ressler ne znaju kako je to jer nikada nisu ovisili o svom radu i stvarati nove vrijednosti jer su imali stranačku iskaznicu. ja sam cijeli život živjela od svog rada, a oni misle da ako nisi dio elite da je to diskvalifikacija. Ja nisam dio elite, dolazim iz prosječne obitelji gdje nitko nije imao ni partijsku ni HDZ-ovu iskaznicu”, završila je Sandra Benčić.