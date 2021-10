Sandra Benčić, saborska zastupnica Možemo!, odgovorila je na prozivke za kadroviranje.

"Spominje me se u tom kontekstu nakon što su Samodol i Vuković razriješeni dužnosti", rekla je Benčić za N1 i objasnila okolnosti sastanka sa smijenjenim predsjednikom Uprave Zagrebačkog holdinga Nikolom Vukovićem.

"Dobila sam poziv g. Juričana da se g. Vuković želi naći sa mnom. Rekla sam da se možemo naći kad bude razriješen dužnosti, tako smo napravili. Došao je na sastanak. Unaprijed sam rekla da na tom sastanku ne može biti razgovora o toj odluci jer o tome ne odlučujem."

'Vidjela sam da ima potrebu razgovarati'

Objasnila je i kako se njihov sastanak dogodio nakon što je Vuković razriješen i nakon što mu je to priopćeno.

"Mi se poznajemo, ne vidim zašto bi bilo pogrešno razgovarati. Na sastanak sam pristala jer sam vidjela da ima potrebu razgovarati, a želi nešto iznijeti, nije mi to problem čak i ako to podrazumijeva da dva sata moram sjediti da bi se on istresao. Razumijem da je tad bio povrijeđen."

'Zaključite sami'

Objasnila je i svoju vezu s Juričanom: "G. Juričan i ja se znamo duže vrijeme. On nije član platforme, stranke i nemamo političke relacije, ali se osobno znamo i nije mi bilo čudno da me nazvao."

"Vuković ne staje pred kamere za razliku od mene i gradonačelnika. Pitajte ga zašto nije bilo komunikacije između članova Uprave. Ja mislim da se nešto da zaključiti iz toga što on ne staje pred novinare i ne odgovara na pitanja."