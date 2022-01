U Gradu Zagrebu će se početi primjenjivati novi model odvoza otpada, a sukladno tome mijenja se i cjenik odvoza. Saborska zastupnica Sandra Benčić za N1 je kazala da je cijena od 45 kuna jedna od najnižih u Hrvatskoj te da će biti potrebno neko vrijeme da takav sustav zaživi.

Cijena se, prema novom Zakonu, mora sastojati od fiksnog dijela i varijabilnog dijela, što Grad Zagreb sada i radi.

“Zbilja je apsurdno da se HDZ, koji je donio taj zakon u Skupštini, buni što Grad Zagreb taj zakon mora provoditi. Mi kao Klub za taj zakon nismo glasali. U tom Zakonu postoje samo dvije kategorije korisnika, nekućanstva i kućanstva. Smatramo da to nije pravedno i nismo glasali za taj zakon. Za njega je glasao HDZ i sada ga svi moraju provoditi”, pojasnila je Benčić.

“Najveći izazov je bio kako u urbanim sredinama individualizirati tu naplatu. U Hrvatskoj su dosad postojali zajednički spremnici za razini zgrade i prema broju ukućana se dobivao udio u spremniku. Time je dolazilo do nepravde. Oni koji su puno razdvajali su plaćali daleko više nego oni koji nisu. Ono što smo uspjeli u Zagrebu je, da smo ovom kupovinom vrećica, individualizirali naplatu do razine stana”, kazala je Benčić.

'Kasnimo 15 godina'

Tvrdi da je nemoguće da prosječno kućanstvo u Zagrebu napravi oko 20 L otpada dnevno. Smatra da trošak vrećica koje će građani morati kupovati sami neće biti prevelik. “Smanjenje cijene osobito će osjetiti ljudi koji žive u kućama”, rekla je, dodajući da će osobe koje ima specifičnu vrstu miješanog otpada, primjerice pelene, dobiti određeni broj vrećica besplatno.

Kazala je i da će posjet reciklažnom dvorištu donositi određene popuste. "Ovime se priključujemo europskim metropolama koje su ovo odavno napravile. Mi kasnimo 15 godina”, dodala je. "Želimo poručiti da apsolutno vjerujemo u naše građane, da su oni sposobni ponašati se odgovorno prema svojem gradu, susjedima i sugrađanima, ali im za to treba dati sustav", kazala je.

Benčić je rekla da je suradnja s građanima ključna te da će sljedećih mjeseci raditi kampanje i edukacije. Smatra da se u Zagrebu izgubio osjećaj zajedništva.

Do početka sljedeće godine trebala bi biti digitalizirana kupovina vrećica te bi se za svaku trebalo znati čija je. "Nije moguće savršeno to kontrolirati, ali vidjeli smo da, ako je sustav pravedan, on nakon tri, četiri godine postaje zaista dobar i da se količina otpada smanjuje", rekla je.

O zahtjevu za opoziv ministra Horvata

Govoreći o zahtjevu za opozivom ministra graditeljstva Darka Horvata, koji se sutra nalazi na dnevnom redu Sabora, Benčić je kazala da očekuje da Horvat da argumente kojima će objasniti zašto ništa nije napravljeno.

"Ako su tvoji rezultati u obnovi manji od jedne male zaklade Solidarna, onda je jedino normalno da taj čovjek odstupi", rekla je Benčić. Smatra da bi i sam premijer trebao uvidjeti da Horvata treba zamijeniti nekim adekvatnim.

"Nije kasno da se prizna greška i da se krene u drugom smjeru. Nevjerojatno je da se to ne radi, a ne radi se samo zato jer premijer od mjeseca do mjeseca kalkulira s rejtingom i ne želi pretrpjeti ni kratkoročnu političku štetu da bi obnova krenula. On će na kraju platiti račun jer obnova nije uspjela”, zaključila je Sandra Benčić.