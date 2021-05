Benčić kaže kako nije bilo direktnih prijetnji, no postojali su pozivi interesnih skupina koje su odbili

Saborska zastupnica platforme Možemo! Sandra Benčić komentirala je odličan uspjeh platforme Možemo! na lokalnim izborima, pogotovo u Zagrebu.

“Svjesni smo odgovornosti i to od početka kampanje prije šest mjeseci. Želim zahvaliti građanima na takvoj potpori koja je jasno rekla zbogom dosadašnjem modelu upravljanja gradom. Već smo i u večeri izbora poručili da možemo surađivati s progresivnim strankama od centra nalijevo. Samo je SDP prešao prag i razgovarat ćemo s njima. Pregovori još nisu počeli. Tomašević je te večeri nazvao Klisovića, a on je pozvao svoje glasače da mu daju potporu. Želimo stabilnu većinu u skupštini kako bismo mogli provesti sve reforme, ne podržavamo politiku žetončića”, kazala je Benčić za Večernji List.

Prikrivene koalicije

Benčić kaže kako nije bilo direktnih prijetnji, no postojali su pozivi interesnih skupina koje su odbili. Nikoga neće pitati ‘kaj bi ti štel biti’. Miroslav Škoro optužio ih je da su ekstremno lijevi i da će ih zaustaviti.

“Škoro je otvorio drugi krug na ružan način, a tako je vodio i prvi krug. Ništa konstruktivno nismo mogli čuti iz njegova stožera. Agencija koja radi za njih s lažnih je telefona difamirala sve druge kandidate, sve smo prijavili HAKOM-u, a on na kraju ništa nije demantirao. On je i u izbornoj večeri najavio da će kampanju za drugi krug postaviti isključivo na ideološki način, što se može očekivati jer oni se u drugim temama ne snalaze.”

Župan Ivan Anušić sinoć je izjavio kako bi on glasao za Škoru da živi u Zagrebu. No, Benčić kaže da su to sve prikrivene koalicije.

“Kada je HDZ-u nedostajala većina u Saboru za ključna pitanja, tko se nije pojavio i omogućio im da imaju većinu? Odgovor je Miroslav Škoro. To je prikrivena koalicija koja se događa po potrebi. Domovinski pokret malo bi bio opozicija, a malo pomaže HDZ-u. Nije im važan ni ideološki dio koji prodaju već samo da zauzmu pozicije i dođu do bankomata. HDZ-u je u interesu sačuvati Zagreb kao bankomat. Škori isto jer je od tog bankomata imao koristi za svoja poduzeća”

‘Plenković stalno lupeta po jednoj noti’

Tomašević je kazao da je Benčić superiorna Andreju Plenkoviću i da mu može parirati na mjestu premijera.

“Velika većina naših članova bila bi superiorna našem premijeru i ne samo zato što smo se izbrusili na određenim područjima već i zato što to nije veliki izazov. Jer on stalno lupa po jednoj noti, a to je bahatost. Uvijek bahato odgovara, a ne daje suštinski politički sadržaj i odgovor na pitanje. Oni vladaju jer je oporba dosad imala za cilj rušenje HDZ-a, a ne drukčiju politiku koju će ponuditi građanima”, zaključila je Benčić.

