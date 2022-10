Sandra Benčić rekla je u utorak da rezultatima izbora u BiH nije došlo do nekih velikih promjena, upozorivši kako ovakva situacija nije održiva jer akteri koji kroje njezinu sudbinu sa sve tri strane nisu dozvolili da se razviju političke institucije moderne građanske države.

"Nije došlo do nekih velikih promjena u BiH. Stav je našeg Kluba da ovakva situacija u BiH više nije održiva, da se BiH nije dala niti prilika, niti su politički akteri koji kroje sudbinu BiH sa sve tri strane dozvolili da BiH razvije političke institucije moderne građanske države", rekla je Benčić (Zeleno-lijevi blok) u Hrvatskom saboru.

Smatra kako sada postoji "hibrid" koji je između protektorata i države koja je suverena država 'na papiru', ali nema političke institucije koje to mogu implementirati.

Benčić je rekla i da se na izborima pokazalo kako je trojac koji je do sada "krojio sudbinu BiH", Dragan Čović, Bakir Izetbegović i Milorad Dodik, pobijedio.

"Oni jesu pobijedili. Ali, da bi ih se zaista pobijedilo potrebno je da nove političke snage, one koje zaista imaju vrijednosti modernih ustavnih parlamentarnih demokracija, da se one udruže i dođu, nadamo se, u slijedećoj interakciji na vlast", poručila je.

Glasovac: Intervencija Schmidta u izborni zakon je promišljena odluka

SDP-ova Sabina Glasovac ocijenila je da je intervencija Visokog predstavnika međunarodne zajednice Christiana Schmidta u izborni zakon BiH promišljena odluka, sudeći po tajmingu u kojem je donesena.

Visoki predstavnik u nedjelju je iskoristio bonske ovlasti i nenajavljeno nametnuo izmjene izbornog koje se odnose na ustroj i funkcioniranje Doma naroda parlamenta Federacije BiH i način donošenja odluka. Te promjene idu u korist Hrvata u susjednoj zemlji.

"Trebalo je napraviti odlučan korak koji će biti i poruka da, na žalost, nema normalnog funkcioniranja BiH bez intervencije drugih zemalja"; rekla je Glasovac upitana za komentar intervencije Schmidta u izborni zakon. Smatra i da je to jasna poruka da put BiH treba biti put prema EU, normalizaciji života i suživota, odnosa u BiH te rad u interesu građana a ne parcijalnih skupina koje na tome dobro profitiraju godinama.

Vezano uz rezultate izbora u BiH, Glasovac drži da su njima poslane određene poruke izrazivši nadu i da će to dovesti do normalizacije odnosa i do jedne pristojne i uređene države u kojoj će se svaki od tri naroda "ugodno osjećati , moći zajedno živjeti i kreirati bolju budućnost".

"Jer u Hrvatskoj nije bajna situacija kada govorimo o kvaliteti života, ali kada pogledamo kako to izgleda u BiH onda nam ponekad dođe da plačemo. Posebno kada govorimo o hrvatskom narodu i njegovoj poziciji u odnosu na druga dva naroda", poručila je.