BENČIĆ GOVORILA O ‘PRLJAVOJ KAMPANJI’: ‘Metode koje su se koristile protiv nas podsjećaju na bivša vremena’

Benčić je rekla da je kampanja bila prljava i da su neki kandidati igrali prljavo

Nakon prvih izlaznih anketa vidi se da je gradonačelnički kandidat za Zagreb, Tomislav Tomašević iz platforme Možemo, uvjerljivo vodi. Dobio je 48,61 posto, a slijedi ga Jelena Pavičić Vukičević iz BM 365 s 11,49 posto.

Sandra Benčić iz Možemo komentirala je za Novu TV rekla je da su oni očekivali dobre rezultate.

“Mi smo očekivali jako dobre rezultate, ali bez obzira na to želim se zahvaliti svih građanima koji su izašli i koji su nam dali tako veliko povjerenje. Rezultati su dosta blizu 50, pa pričekajmo, ako će biti drugog kruga. Nama je svejedno tko ulazi u drugi krug”, kazala je Benčić za Novu TV.

“Evidentno je da smo dobili plebiscitarnu podršku građana Zagreba tako da će i drugi krug biti potvrda onoga što su građani danas poručili. A poručili su da žele pravu promjenu.

‘Prljava kampanja’

Benčić je rekla da je kampanja bila prljava i da su neki kandidati igrali prljavo.

Pogledaj fotogaleriju

“Pred kraj kampanje, kada su neki vidjeli da gube postala izuzetno prljava. Neke metode koje su se koristile protiv nas su mene podsjećale na neka bivša vremena, svakako ne na ova.

Iskreno se nadam da će DIP kao i HAKOM ustanoviti tko su oni koji su na takav način zlorabili kampanju jer je izuzetno važno i zbog javnosti da se utvrdi koje su to političke stranke koje su se odlučile koristiti takvim metodama jer ako su se spremne koristiti takvim metodama u kampanji, što će biti ako ikada ne daj bože dođu na vlast?”

Rada Borić o izlaznim rezultatima: ‘Imam razlog za ples’

Rada Borić, saborska zastupnica Nove ljevice, komentirala je za N1 rezultate ankete i Tomaševićeve rezultate.

“Imam razloga za ples, imamo svi razloga biti izuzetno veseli. To je doista više nego što su pokazivale ankete. Bilo bi dobro da pobijedi Tomašević u prvom krugu, da ne čekamo dva tjedna i da možemo početi raditi”, komentirala je Borić rezultate izlazne ankete za N1.

Kazala je da nije iznenađena rezultatima Jelene Pavičić Vukićević. “Rekla bih da me ne iznenađuje jer oni koji ne žele promjene, moraju glasati za nju ne bi li se održao status quo. No to je još uvijek mali postotak ljudi koji ne žele promjene”, kazala je.

“Tko god ulazi u drugi krug uz ovakve rezultate ne može napraviti ništa”, zaključila je Borić za N1.