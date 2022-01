Predsjednik HSS-a Krešo Beljak na televiziji N1 komentirao je aktualne događaje u Hrvatskoj i posebno se osvrnuo na izjavu premijera Andreja Plenkovića koji je kazao da mnogi rade na demontaži državnih institucija, ali nije htio reći na koga točno misli.

'Ovo je sustav koji je osmislio Tuđman'

“Plenković se počinje ponašati poput klasičnog diktatora. Hrvatska je na umoru, a on suvereno vlada državom i kojem to još nije dosta. Okupirao je najveći dio medija, što je sljedeće? Ovo je uvod u diktatorsko ponašanje Plenkovića i HDZ-a, to je Staljin radio – tražio je neprijatelje za svoje greške. U ovom partijskom sustavu u kojem mi živimo neprijatelji su oni koji su daleko od vlasti i koji ne mogu ni biti ugroza jer nisu na pozicijama moći. Na pozicijama moći je HDZ-ov kadar, a Plenković ovom izjavom ide korak dalje, on želi još”, kazao je Beljak.

Potom je upitan zašto onda HDZ ostaje na vlasti.

“Prepoznaju to građani, ali njemu to nije dovoljno. Možemo mi iz opozicije govoriti o rezultatima ili kritizirati. Ovo je sustav koji je osmislio Tuđman, koji nema sustava, koji je uništio temelje hrvatske suverenosti početkom devedesetih. Zadnji Popis stanovništva, iako mislim da su brojke puno gore, radili su ga ljudi koji nisu educirani za to. Hrvatska treba imati registar stanovništva kao druge zemlje jer ovi podaci i toliki nesrazmjer između broja stanovnika i osiguranika i birača, govori da brojke nisu točne. Hrvatska je na umoru”, rekao je.

Beljak se ne slaže s Milanovićem

Beljak se ne slaže ni s predsjednikom Zoranom Milanovićem koji smatra da Hrvatska nije na umoru.

“Mi smo na umoru, ovo je katastrofa. Zapadne zemlje to kompenziraju useljavanjem stanovništva, a kod nas su imigranti bauk tema. Morat ćemo biti spremni primiti koga god. Čak i 1991. se rađalo više ljudi nego što je umiralo. Gore od brojeva je dobna struktura stanovništva, mi smo staro stanovništvo. Imamo manje od milijun zaposlenih stanovnika, ljudi koji pune proračun. Ako se tendencija nastavi, neće biti više za mirovine, onda ne znam što će se dogoditi”, smatra šef HSS-a.

'Mjera od 200.000 kuna je pljuska svima koji su ostali'

Za Vladinu mjeru od 200.000 kuna za one koji se odluče vratiti u Hravstku i pkkrenuti posao, Beljak kaže da je pljuska svima koji su ostali.

''Nema te mjere koja će prosječnu hrvatsku obitelj danas natjerati da ima četvero djece. Zapadne zemlje to kompenziraju, a kod nas je atmosfera polurasistička gdje se mrzi strance. Ono što Njemačka nema, a Hrvatska ima, to je dijaspora i tu vidim potencijal ljudi koji bi se mogli vratiti ciljanom politikom. Mjera od 200 tisuća kuna nije nikakva mjera, zbog toga neće nitko doći. To je onda pljuska svima koji su ostali. Hrvatska treba stvoriti temelj za ostanak”, kazao je Beljak gostujući na N1.