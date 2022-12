Saborski zastupnik Krešo Beljak gostovao je na N1 gdje je komentirao otvoreno pismo koje je poslao premijeru Andreju Plenkoviću. Beljak je u pismu naveo i problem koji, kako je rekao, dugo traje, a javnost o njemu malo zna. Riječ je o događaju koji je počeo još 2009. godine, kada je Beljak bio gradonačelnik Samobora.

"Naime, Samobor je nekad imao kupalište koje je ušlo u proces rušenja, traženja investitora i izgradnje modernog akvaparka. Investicija je trebala biti vrijedna oko 300 milijuna eura, tada 2009. godine. Riječ je bila o kombinaciji domaćih i stranih investitora. Ja sam razgovarao s najmanje dva investitora, ruskim i španjolskim i cijelo vrijeme mi je bilo sumnjivo što se događa, i zbog cifri koje su ogromne i situacije koja se sumnjivo otezala", rekao je Beljak.

Kaže da je bio skeptičan, ali da su hrvatske institucije već 2010. godine pokrenule istražne radnje protiv investitora i zaustavile projekt.

"Nisam znao što se događa. Vjerujući institucijama, očekivao sam da će sud dati svoj pravorijek i da od projekta neće biti ništa. Međutim, stvari su se 2010. godine zakomplicirale. DORH i Fond za privatizaciju podnijeli su mnogobrojne prijave protiv investitora, koje su završile jednom rečenicom 2018. godine, nakon više od 8 godina, koja kaže da nije utvrđeno postojanje kaznenog djela ni protiv grupacije ni protiv odgovornih osoba”, rekao je Beljak.

Ništa od planirane nagodbe

Objasnio je kako su investitori nakon toga kontaktirali njega te ga zamolili da pokuša intervenirati kod tadašnjeg ministra državne imovine, Gorana Marića i premijera Andreja Plenkovića da se to pitanje riješi 'jer su oni u pravu'.

"Angažirali su odvjetnike i traže izgubljenu dobit, tražili su sastanak da se to riješi. Nakon toga su i Marić i Plenković njih pozvali da pokušaju dogovoriti nagodbu. Šteta je tada bila više od dvije milijarde kuna. Pitao sam Plenkovića što misli poduzeti. Pitao sam Marića je li upoznat s problemom, rekao je da jest, da Hrvatska to gubi i da moramo na nagodbu. Hrvatska, Plenković i Marić, predložili su da se ide u nagodbu kad je privatni investitor predložio nagodbu, a bili su spremni otpustiti 50 posto svih potraživanja i uvjet je bio da im se dopusti da nastave projekt jer im u interesu nije bilo izvući novac nego nastaviti projekt.

Nakon toga se nije dogodilo ništa. Da stvar bude kompliciranija, iz Vlade ne da nisu pristali na nagodbu, nego se više nisu javljali. Nakon toga, privatni investitor podiže tužbe, njih ukupno 14, Vlada ne reagira, a u međuvremenu je to svakodnevno 10-ak milijuna eura veća šteta za Hrvatsku. Taj problem neće nestati", upozorio je Beljak.

Nečinjenje stvara daljnu štetu

Na pitanje, zbog čega nije bila prihvaćena nagodba, Beljak je rekao da je razlog "vjerojatno kukavičluk, odnosno guranje stvari pod tepih, da to rješava netko drugi".

"Zato sam napisao pismo premijeru, da nečinjenjem radi daljnju štetu jer kamate rastu, a oni neće odustati. To je ogroman novac. Oni su i dalje spremni na nagodbu, ali to se mora dogoditi jer u suprotnom će doći do smjene vlasti i netko će za to morati odgovarati. To je ogromna šteta za Hrvatsku", rekao je Beljak.

Upitan tko će odgovarati, Beljak je rekao: "Pa Plenković, tko drugi? Očigledno se radi o namjernom zataškavanju jer su svi, doslovce svi, članovi HDZ-a koji su sudjelovali u zaustavljanju te priče. DORH, nitko ne reagira, a Plenković mora reći – ljudi, morate to riješiti", rekao je Beljak.

Obuka ukrajinskih vojnika: 'Hrvatska je premala'

Komentirajući dvije teme o kojima se ovih dana govori u Saboru, ustavnim promjenama oko referendumskih pravila te rasprave o obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj, Beljak je rekao da na referendum nema posebnih primjedbi, odnosno da bi se referendum trebalo razdvojiti, da ne bude jedan referendum za sva pitanja pod jednakim pravilima.

Govoreći o obuci ukrajinskih vojnika, Beljak smatra da je premijer napravio grešku.

"On je, ovakav kakav je, obećao Europi da će to biti riješeno na višim instancama. Da je prije razgovarao sa mnom ili bilo kime iz oporbe, ne bi bilo problema. Međutim, on je dogovorio sve, a da nas ništa nije pitao. Ja sam rekao da ću biti protiv, nemamo o bilo čemu razgovarati. Prvo, jer je to Plenkovićevo obećanje koje je unaprijed dao i sad ga ne može ispuniti ako ne kupi nekoga u Saboru, a s druge strane smatram da se Hrvatska nema apsolutno nikakvog razloga miješati u sukob najveće svjetske i najveće europske države. Pomoći žrtvi apsolutno, ali crtati metu sebi na čelo ne. Hrvatska je premala da bi bila ikakav faktor u rješavanju sukoba", rekao je Beljak.