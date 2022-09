O aferi Ina, novim svađama u SDP-u, desničarskim prosvjedima, poziciji HSS-a i okupljanju opozicije u studiju Net.hr-a govorio Krešo Beljak, predsjednik HSS-a i saborski zastupnik.

Beljak je na početku razgovora komentirao prosvjed i previranja na ljevici, za koje je nedavno napisao da idu na ruku Andreju Plenkoviću. "Mislim da cjelokupna hrvatska javnost vidi da to ide na ruku Plenkoviću i HDZ-u, kao da je on to naručio, taj "prosvjed" koji je ispao debakl. Nakon što se dogodila najveća pljačka u povijesti Hrvatske, nakon što je pokradeno milijardu kuna, dakle nezamislive brojke iz Ine, umjesto da se svi okupe oko te teme i da kažu "to je kap koja je prelila čašu, tako više ne može, premijer mora otići, dati ostavku", uostalom, to je bio i dogovor da će tražiti svih 11 opozicijskih klubova, ide se u organizaciju prosvjeda koji je organizirala radikalna desnica, neoustaške i neofašističke snage i onda se to pretvara u ono što najviše odgovara premijeru Plenkoviću", kazao je Beljak.

"Davno sam govorio, godinama to govorim, Mostu i sličnim strankama ne smeta HDZ, za razliku od ljevice, mene osobno i nekih drugih. Njih smeta Andrej Plenković i oni bi vrlo rado ponovo u koaliciju s HDZ-om samo da nema Plenkovića. Cilj tog prosvjeda je bio maknuti Plenkovića…uostalom, pjevali su himnu HDZ-a, tako da to govori sve", dodao je.

'HDZ krade u sezonama'

Na pitanje možemo li kazati da je zbog svega Plenković nedodirljiv, Beljak je rekao kako nitko nije nedodirljiv. "Ovo što se dogodilo u Ini ne može proći samo tako. Samo su dvije mogućnosti - ili doista nije znao što rade njegovi kadrovi, a onda nije sposoban da bude premijer, ili je znao, a to onda govori o nekoj drugoj dimenziji. U oba slučaja Plenković ne može biti premijer i njega jednostavno, i to je bio dogovor opozicije, treba ignorirati do kraja mandata jer s njim se više nema o čemu razgovarati", ustvrdio je.

Nakon prosvjeda, Plenković je rekao da u društvu postoje ljudi koji su spremni nasilno srušiti Vlast. Na pitanje odgovara li mu sada ta pozicija gdje se postavlja kao brana od ekstremizma, Beljak kaže da je to njegova gluma i njegovo poznato glumatanje. "Radi se o jednom adolescentu i to je upitno tko ga je poslao (mladić koji je uhićen na prosvjedu s molotovljevim koktelom op.a.). Hrvatska nije država u kojoj bi se na silu bilo što radilo. Nije se nikada radilo pa se neće niti što se tiče Plenkovića. Tu on izigrava žrtvu, njegovo je pravo poentirati na tome. Ima i pravo, i ja bih napravio isto na njegovom mjestu. On sad pokušava pokazati "nećete HDZ, što je alternativa, to su vam ovi koji bi vas tukli". Napisao sam u tom postu, eto, rezultat svega je HDZ nas nemilice krade, ali nas barem ne tuku. Dođu li ovi na vlast, bacit će bombe i tući će nas. Dakle, 1:0 što se toga tiče za Plenkovića", rekao je Krešo Beljak u studiju Net.hr-a.

Zamoljen da prokomentira svoju nedavnu izjavu da su HDZ-ovci "žohari i štakori", Beljak kaže da tom izjavom nije želio nikoga uvrijediti."Ja sam htio samo usporediti HDZ kao organizaciju, kao jednu kriminalnu tvorevinu sa životinjama koje su štetočine, a koje su otkad je ljudske civilizacije među ljudima, a unatoč tome što su štetočine, ne mogu se istrijebiti. To je HDZ. 32 godine kradu u serijama, u sezonama. Tuđmanova sezona su bile 90-te, ona je došla Sanaderova sezona, a ovo je Plenkovićeva sezona. I ta je čini mi se najmasnija i najpogubnija za Hrvatsku. U međuvremenu su se otvorile granice i jedan veliki dio mladih ljudi koji to ne mogu gledati napušta državu", rekao je.

U dva mandata je opozicija imala vlast, istaknuo je, za vrijeme Račana i za vrijeme Milanovića. "Obojica nažalost nisu imali snage riješiti ono što je HDZ radio u opoziciji. Oni kada su na vlasti nemilice kradu u sezonama, a kada dođu u opoziciju, onda upravo ono što Plenković govori, to radi HDZ - to su bili Splitska riva, zveckanje oružjem, šetači kod Bobetka, to je Savska, prosvjedi koje je organizirao HDZ, plinske boce na cestama…to radi HDZ kad je u opoziciji. HDZ treba maknuti s političke scene. Jer dok je na vlasti krade, a ako slučajno ode u opoziciju, onda će oni raditi ono za što Plenković optužuje neke druge", kazao je.

Opozicija se mora što prije okupiti...

Komentirao je nedavne sukobe u SDP-u, kojeg se predstavlja kao lidera opozicije. "Što se tiče rejtinga, SDP je lider opozicije, ali iskustvo nas uči da SDP nikada sam nije dobio izbore, neće ih dobiti niti ovog puta. Na Peđi Grbinu je, kao lideru SDP-a, da što prije počne okupljati opozicijske stranke koje su mu sklone i za koje ima povjerenja da ga neće izdati, vidjeti tko je dokazano nepotkupljiv, krenuti u stvaranje zajedničke platforme i ponuditi ljudima alternativu", istaknuo je ovaj saborski zastupnik.

Mišljenja je da bi se samim time postigla vidljivost. "Ljudi bi rekli 'OK, imamo s jedne strane HDZ, imamo s druge strane organiziranu opoziciju', koja želi preuzeti ne vlast, nego odgovornost za budućnost Hrvatske. Ako te ambicije nema, izbori se neće dobiti", rekao je.

Beljak smatra da se ta ambicija treba pokazati sada te da je sada krajnje vrijeme da se počnu pregovori. "Žalosti me ovo što se dogodilo u Zagrebu, mislim da je to riješena stvar, da je to bio ipak istup lokalne organizacije", dodao je. Smatra da je dogovor SDP-a i Možemo kamen temeljac za buduću koaliciju i za buduće preuzimanje vlasti, iako oni zajedno neće biti dovoljno jaki da sami pobijede već tu mora biti još nekoliko stranki, no ne previše njih.

Komentirao je i najavu da HSS razmišlja o samostalnom izlazu na izbore. "Govorim o onome što je nužnost. Ako to oni ne naprave vrlo skoro, HSS će se početi pripremati za samostalan izlazak. I rekao sam, kom opanci, kom obojci. Nećemo mi više čekati nekoga tko ne preuzima ambiciju za preuzimanje vlasti, jer mi imamo ambiciju biti dio vladajuće većine u budućem sazivu i raditi na dobrobiti Hrvatske", rekao je.

Što je još rekao o HDZ-u i njihovoj vlasti, inflaciji u Hrvatskoj i mjerama koje je donijela Vlada, budućnosti HSS-a, ali i njegovim žustrim okršajima s vladajućima u Saboru