BELJAK SE PONOVNO ISPRIČAO ZBOG TWEETA O UDBA-i PA RASPALIO: ‘Licemjerno da me prozivaju oni koji podržavaju ratne zločince i teroriste’

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak ponovno se ispričao zbog twweta u kojem tvrdi kako UDBA nije počinila dovoljno političkih ubojstava te sasuo paljbu na vladajuće koji su komentirali spornu objavu i optužio ih za podržavanje zločinaca i izbjegavaju ozbiljne probleme

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak ponovno se u srijedu ispričao zbog spornog tweeta, u kojem je opravdavao politička ubojstva emigranata za vrijeme Jugoslavije, ali i ustvrdio kako je vrlo licemjerno da ga prozivaju oni koji podržavaju ratne zločince i teroriste koji su sramotili Hrvatsku.

“Ispričao sam se i iskreno mi je žao. Naravno da ne podržavam ubojstva, dao sam se isprovocirati i to je moja velika greška. Očito se radi o nečemu što ću morati kontrolirati u budućnosti”, izjavio je Beljak novinarima u Saboru.

No, istaknuo je, vrlo je licemjerno da me prozivaju oni koji podržavaju ratne zločince i teroriste koji su radili doista velike i teške stvari koje su sramotile Hrvatsku. To, naravno, ne opravdava moj postupak, ja se zbog toga iskreno kajem i siguran sam da to više neću raditi, dodao je.

Pored svega, oni o tweetu

Prokomentirao je i izjavu zamjenika predsjednika HDZ-a Milijana Brkića, koji je prozvao Davora Bernardića da ne može biti premijer jer se mlako ogradio od Beljaka, rekavši kako je jasno da će se HDZ-ovci uhvatiti spornog tweeta.

“U državi u kojoj se svakodnevno događaju ubojstva, u kojoj izgori šest ljudi u staračkom domu u kojem je prije šest mjeseci bila inspekcija, u kojoj se Split pretvorio u Bronx, naravno da će se bilo koji HDZ-ovac uhvatiti za onakav, priznat ćete ipak bez obzira na sve, samo tweet koji je bio dio šire rasprave u kojoj sam si, na žalost, dopustio da me isprovociraju”, kaže Beljak.

‘Napravili previše propusta’

Jasno je da će se uhvatiti toga, to je njihovo legitimno političko pravo, ali to neće umanjiti činjenicu da je HDZ nanizao dva poraza za redom i da će na parlamentarnim izborima doći i treći, poručio je. Vjeruje da će na izborima pobijediti ljevica i da Davor Bernardić može biti premijer jer su takvi trendovi.

“HDZ, Andrej Plenković i cijela njegova bulumenta napravili su previše propusta u zadnje četiri godine da bi ponovno dobili povjerenje naroda”, ocijenio je Beljak.

