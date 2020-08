BELJAK PRIZNAO DA JE RAZMIŠLJAO O OSTAVCI: ‘HSS se mora transformirati u modernu zelenu stranku ili će nestati’

‘Prvu večer nakon izbora razmišljao sam o ostavci, ali zvalo me je mnogo ljudi i rekli su mi da se ne odustaje te da je ovo samo stepenica na putu transformacije HSS-a.’

Gostujući u studiju RTL-a čelnik HSS-a Krešo Beljak odgovorio je zašto nije podnio ostavku unatoč kritičarima iz vlastitih redova i tome da je stranka svedena na samo dva zastupnika. “Onu prvu večer kada su došli rezultati, to mi je bilo na pameti. Isto tako, zvalo me je mnogo ljudi i rekli su mi da se ne odustaje te da je ovo samo stepenica na putu transformacije HSS-a”, rekao je za RTL.

Dodao je da je HSS u problemima već jako dugo, da su 2011. godine, a i 2015. imali jednog saborskog zastupnika. “No, put rješavanja problema ne ide preko noći, HSS se mora transformirati u modernu zelenu stranku ili će nestati. A ja želim skupa sa suradnicima raditi na tome da se transformiramo.”

Smatra da to što je HSS išao s SDP-om na parlamentarne izbore nije bila pogreška te je rekao da HSS nitko ne financira. “Ovih dana pokazalo se, da bez jakih sponzora ne može se ništa napraviti, poseban politički uspjeh. Ali, nadam se da će se to promijeniti. Ali isto tako da će drugi prepoznati da iza HSS-a ne stoji nitko, da nas nitko nije financirao i da smo samostalni”, kaže Beljak.

Priprema za lokalne izbore

S obzirom da je HSS jači lokalno nego nacionalno, Beljak tvrdi da je to isto tako bio jedan od razloga što su nakon izbora odmah išli na izbornu skupštinu kako bi se počeli pripremati za lokalne izbore ne čekajući novu godinu. “Vidimo epidemiološku situaciju koja je još jedan problem za sve političke stranke, ali HSS ima prednost u velikom dijelu općina i gradova. Nadamo se da ćemo nakon izbora imati još više lokalnih dužnosnika.”

Na konstataciju novinara RTL-a da Beljak nije zadovoljan Vladom kada je u pitanju Zakon o obnovi Grada Zagreba te pitanje što je s Vladinim odgovorom na korona krizu, Beljak je rekao: “Tko je rekao da nismo zadovoljni. Ja nisam to izjavio. Najlakše je pucati oporbi iz oružja i govoriti to ne valja. Mi ćemo dati konkretne prijedloge i nadamo se da će ih vladajuća opcija uvažiti.”

Ne vjeruje da će biti ponovnog zatvaranja

Što se tiče situacije s koronavirusom, Beljak smatra da je ona zadovoljavajuća s obzirom na turističku sezonu. “Možemo pričati što god hoćemo, ali Hrvatska unatoč tome što je zadnjih dana malo veći porast zaraženih, u ovom trenutku ima 800 ili 900 tisuća ljudi više u svojoj zemlji, tako da su te brojke s obzirom na broj ljudi i dalje minimalne.

Nadam se da do novog ‘lockdowna’ neće doći, jer bi to bila katastrofa za hrvatsku ekonomiju. Nadam se da ćemo svi zajedno izgurati do cjepiva i nadam se da će ono doći što prije i da će ova užasna 2020. biti iza nas”, zaključio je Beljak za RTL.

