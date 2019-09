BELJAK PORUČIO: Gong je produžena ruka i trbuhozborac HSS-a

Beljak je rekao i da Gong nije lijeva udruga, kako je ocijenio premijer Plenković, nego udruga koja postavlja nezgodna pitanja onima koji su na vlasti

Predsjednik Hrvatske seljačke stranke Krešo Beljak poručio je u petak da Gong nije produžena ruka SDP-a, nego “trbuhozborac i produžena ruka i noga HSS-a” jer je upravo ta stranka nedavno u saborsku proceduru uputila prijedlog zakona o porijeklu imovine.

“Vladajući su taj prijedlog odbili, ali mi ćemo i dalje inzistirati da se provjeri imovina svih političara, ali i drugih javnih osoba kao što su to suci, kod kojih ima afera iz dana u dan. Na način na koji smo mi to zamislili svake bi godine u proračun ‘leglo’ nekoliko milijarda kuna, a Dubravka Šuica je prva koja bi podlegla tom zakonu jer bi prvi preispitao njenu imovinu koja, prema nekim informacijama, iznosi nekoliko milijuna eura. Zdrava logika nalaže da to na zakonit način nije mogla steći”, poručio je Beljak.

Po tom bi zakonu, objasnio je, Porezna uprava naplatila svu imovinu za koju nema potvrdu da je plaćen porez i na taj način bi Šuica ili dokazala odakle joj imovina ili bi odmah ostala bez kompletne imovine, a onda bi dalje išli sudski procesi.

“Imovinu ne bi mogla uživati, nego bi imovinu uživala Republika Hrvatska, a te milijarde bi se mogle potrošiti na mnoge stvari, poput, primjerice, mirovina”, rekao je.

Zastupnik Davor Vlaović rekao je da bi se tim zakonom omogućilo i uvođenje i isplata nacionalnih mirovina koje bi iznosile oko 250 eura. “Pitanje je koliko je Šuica u Hrvatskoj, zašto se to ne ispita, oporezuje i – eto novca za veće mirovine”, dodao je.

Željko Lenart ustvrdio je da “takvih Šuica” ima mnogo, pogotovo na nižim razinama, a HDZ, shvaćajući da će izgubiti izbore, daje županijama na značaju iako one nemaju svrhu i treba ih ugasiti. “Tko laže, taj i krade, tko krade, taj i ima, a tko ima, toga se u ovoj državi poštuje”, rekao je Lenart.

Beljak je rekao i da Gong nije lijeva udruga, kako je ocijenio premijer Plenković, nego udruga koja postavlja nezgodna pitanja onima koji su na vlasti. Smatra da je Gong zasmetao premijeru jer je postavio pitanje – otkud jednoj srednjoškolskoj profesorici imovina vrijedna više milijuna eura. “Da netko u deset godina može doći do takvog bogatstva, mora ili dobiti na lotu, biti broker na Wall Streetu ili biti stečajni upravitelj Agrokora”, ustvrdio je Beljak, koji ne vjeruje da je toliki imetak stekao Šuičin muž, koji je kapetan duge plovidbe.

