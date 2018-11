BELJAK OTKRIO SVOG FAVORITA: ‘Volio bih da se on kandidira. Ima najveće izglede pobijediti Grabar-Kitarović’

Beljak je istaknuo kako smatra da Andrej Plenković krivo vodi Hrvatsku u istom smjeru u kojem su je vodili njegovi prethodnici iz HDZ-a, s izuzetkom Jadranke Kosor i

Jedan od najistaknutijih oporbenih političara šef HSS-a Krešo Beljak otkrio je u intervjuu za Večernji list zašto bi dobar protukandidat Kolindi Grabar-Kitarović bio Zoran Milanović, kako teku pripreme za izbore za europski parlament i zašto nikada neće pročitati knjigu Martine Dalić.

Amsterdamska koalicija

“Tko će biti glavni, to ćemo vidjeti, ali najvažnije je da se, ako se dogovorimo, počnemo ponašati kao tim ozbiljnih političara i stranaka kojima je interes Hrvatske ispred osobnog interesa ili ega. Ako je gospođa Mrak Taritaš trenutačno najpopularnija hrvatska opozicijska političarka, odgovor se nameće sam po sebi i osobno nemam s tim nikakvih problema”, izjavio je šef HSS o Amsterdamskoj koaliciji dodavši kako su za sada počeli pregovore samo o zajedničkom nastupu na izborima za Europski parlament.

Protukandidat Kolindi Grabar-Kitarović

Beljak je otkrio gdje vidi budućnost Zorana Milanovića, bivšeg hrvatskog premijera i bivšeg predsjednika SDP-a.

“Zoran Milanović je još uvijek političar koji ima najveće izglede pobijediti Kolindu Grabar-Kitarović pa bih osobno volio da se kandidira. No ako se opozicijske stranke udruže i podrže jednog kandidata, on ili ona će moći računati i na podršku HSS-a”, kazao je i naveo kako misli da bi Dalija Orešković, uz malo pomoći ljudi koji razumiju politiku, bila pravo osvježenje na političkoj sceni.

“Misli li sama ulaziti u političku utrku bilo koje razine, bojim se da će se jako razočarati. Politički „solo igrači“ osuđeni su na marginu”, izjavio je šef HSS-a.

Prvo se nametnuti kao lider svojima

“HSS ništa i nikoga tko je protiv HDZ-a nije prekrižio, pa ni SDP. Smatramo da su šanse opozicije bez jakog SDP-a umanjene i zato želim da SDP što prije ojača svoje redove kako bismo dalje zajedno nastavili borbu protiv pogubnog režima koji sada vlada Hrvatskom”, istaknuo je.

Svatko zna najbolje

A na pitanje što biste vi na mjestu Davora Bernardića, odgovorio je: “Već bih odavno napravio vladu u sjeni sa mnom kao predsjednikom te vlade na čelu. To je prvi preduvjet da se, kao predsjednik najjače opozicijske stranke, nametnete kao lider, prvo svojima, a onda i ostalim strankama te da vas javnost počne percipirati kao alternativu HDZ-u i Plenkoviću. Da je to napravio, izbjegao bi većinu problema, a neistomišljenika unutar vlastitih redova bilo bi mnogo manje. No, svatko zna najbolje što i kako radi i u tom smislu Bernardiću želim svako dobro, i kao prijatelju i kao čovjeku i kao političaru.

Beljak je istaknuo kako smatra da Andrej Plenković krivo vodi Hrvatsku u istom smjeru u kojem su je vodili njegovi prethodnici iz HDZ-a, s izuzetkom Jadranke Kosor i to u smjeru zadržavanja pozicije najlošije države EU, s tendencijom daljnjeg pada, piše Večernji list.