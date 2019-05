BELJAK OPTUŽIO HDZ: ‘Kampanja je namjerno predugačka kako bi građanima ogadili politiku i smanjili odaziv’

“Otišlo je s ovog komadića raja jer Hrvatska je najljepši komad našeg planeta, a mene je sram kakvu Hrvatsku kao državu i kakvu Zemlju kao planet ostavljamo svojoj djeci i morao sam nešto učiniti”, rekao je kandidat, doktor Bahtijarević

U sklopu predizborne kampanje na izborima za Europski parlament kandidati HSS-a kao dio Amsterdamske koalicije bili su u Varaždinu, a predsjednik te stranke Krešo Beljak je ocijenio da je kampanja namjerno predugačka “kako bi oni koji su u poziciji moći, a to je HDZ, namjerno građanima ogadili politiku do kraja i kako bi odaziv bio što manji”.

“Ova je kampanja predugačka i mislim da je to namjerno napravljeno kako bi oni koji su u poziciji moći, a to je HDZ, namjerno građanima ogadili politiku do kraja i kako bi odaziv bio što manji, a to odgovara HDZ-u”, rekao je za Hinu Beljak odgovarajući na pitanje da komentira dosadašnji tijek izborne kampanje.

‘Amsterdamska koalicija je napravila dobar posao’

Predsjednik HSS-a smatra da je Amsterdamska koalicija napravila dobar posao i da je riječ o ozbiljnim političkim strankama te vjeruje da će i na sam dan izbora svoj dio posla napraviti na pravi način.

“Siguran sam i u dobar rezultat, ali isto tako molim sve one koji misle da nemaju za koga glasovati da dobro razmisle prije nego što ne glasuju jer svojim neglasovanjem glasuju za HDZ”, poručio je Krešo Beljak.

Kao i nekoliko prijašnjih kandidata koji su posjetili Varaždin, i predsjednik HSS-a smatra da su ovi izbori najvažniji za mlade jer, po njegovim riječima, određuju u kojem će smjeru država i Europa ići u sljedećih pet godina. Dodao je da je bitno motivirati mlade ljude te je ustvrdio da vladajući na tom planu ne čine ništa.

Poziva mlade da izađu na izbore

“Dapače, oni njima dodatno ogađuju cijelu politiku i motiviraju ih da odlaze iz Hrvatske, stoga pozivam posebno mlade da izađu na izbore i glasuju za bilo koga, osim za HDZ”, zaključio je Beljak.

Kandidat Zoran Bahtijarević, liječnik hrvatske nogometne reprezentacije i dječji kirurg ocijenio je odličnim predizborne aktivnosti Amsterdamske koalicije iako, po njegovim riječima, nije riječ o tradicionalnoj kampanji.

“Nemamo puno plakata, ja sam se posvetio društvenim mrežama i obilasku zemlje, druženju s građanima, ali ne zato da bih kupovao glasove, već da upoznajem Hrvatsku, da učim. Medicina, moje zanimanje, je cjeloživotno učenje i išao sam u obilaske da bih učio, da bih čuo od ljudi koji su njihovi problemi”, rekao je Bahtijarević i dodao kako mu je iznimno teško što je 600 tisuća ljudi u zadnjih 10 godina otišlo iz Hrvatske.

‘Mene je sram’

“Otišlo je s ovog komadića raja jer Hrvatska je najljepši komad našeg planeta, a mene je sram kakvu Hrvatsku kao državu i kakvu Zemlju kao planet ostavljamo svojoj djeci i morao sam nešto učiniti”, rekao je Bahtijarević te dodao da su izbori za Europski parlament praznik demokracije, pravo za koje su se ljudi borili i ginuli te da zato to pravo moramo iskoristiti.

“Ako 75 posto ljudi ne izađe na izbore, daje šansu onoj maloj zainteresiranoj manjini da zloupotrijebi demokraciju i vlada većinom”, zaključio je Bahtijarević.