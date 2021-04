OPAKI BELJAK: ‘Čačić je najpodmukliji politički trgovac’; A za ministre Aladrovića i Malenicu kaže: ‘Tragikomično za slušati’

Dodao je i kako Malenica i Aladrović ne mogu mijenjati sustav socijalne skrbi sve i da žele te da je taj sustav 99% HDZ-ov te je to vojska koja izlazi na izbore

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak za N1 je komentirao akcijski plan koji su predstavili ministri Aladrović i Malenica, te situaciju s ministrom Vilijem Berošem.

Istaknuo je kako je bilo tragikomično slušati Aladrovića i Malenicu jer “ni krivi ni dužni moraju braniti sustav koji nisu osnovali, ali su dio njega i na vrhu su”.

“U uređenim državama u ovakvim slučajevima bi padale glave ministara, ali u ovom slučaju to čak ja ne bih tražio jer ti ministri nemaju ovlasti mijenjati sustav pa ga nemaju ni potrebe mijenjati. Taj sustav, kapilarni rekao bih, i u zdravstvu i socijalnoj skrbi i pravosuđu je sustav negativne selekcije kadrova u gotovo svim segmentima hrvatskog društva do koje je došlo jer se zapošljavalo po stranačkim kriterijima od čistačice do ministara”, kaže i nastavlja:

“Imamo kompletni sustav koji je zaposlen po političkoj liniji i onda je tu došlo do negativne selekcije kadrova i događaju se ovakve stvari i onda se svi pitaju tko je kriv, a kriv je sustav, a sustav nema ni ime ni prezime. Na ministrima je da štite sustav, radi kojeg oni jesu ministri, to je stranačka vojska koja izlazi na izbore i Malenica i Aladrović njima mogu zahvaliti što su ministri. Građani znaju da je sustav politika, najveći problem je što je politika uhljebljivanja dovela tu gdje jesmo”, rekao je Beljak.

ALADROVIĆ I MALENICA GOVORILI O SLUČAJU PREMINULE DJEVOJČICE: ‘Nalaze ćemo proslijediti DORH-u, vidjet ćemo ima li odgovornosti’

‘Ne mogu oni to mijenjati sve da i žele’

Dodao je i kako Malenica i Aladrović ne mogu mijenjati sustav sve i da žele te da je taj sustav 99% HDZ-ov i kako je to vojska koja izlazi na izbore.

Govorio je i o zdravstvu:

“Opet neće biti reforme sustava jer je opet dio sustava, znate kako se imenuju ravnatelji u zdravstvu, ali je to možda manje izraženo jer morate biti liječnik. Tu je politika možda manje upletena. Diplomu socijalnog radnika ne morate dobiti u Zagrebu, nego možete u Banjaluci i onda osobe upitne kvalitete rade na odgovornim funkcijama i zato dolazi do ovih propusta. Negativna selekcija kadrova je dovela do ovoga, a negativnu selekciju je stvorila ta stranačka vojska”.

‘Beroš ostaje ministar… još neko vrijeme’

Komentirajući Beroša, Beljak je izjavio vjeruje da će on još neko vrijeme ostati na poziciji jer ima podršku vladajuće većine.

“To je taj sustav, neće postavljati pitanja odgovornosti, novca koji je bačen na nešto što se pokazalo neuspješnim, na nešto što je vjerojatno dogovoreno pogodbom, sustav će braniti Beroša, osim ako se ne pojavi još koja afera, onda će ga odbaciti. Ako ga Plenković odluči pustiti niz vodu to će otići, ako ne, onda će ostati. Ako ga je već pustio vjerojatno će ministar postati njegov zamjenik, baš kao što je i on bio zamjenik Kujundžića, on je dio sustava i odgovornost Vilija Beroša je opet odgovornost sustava”, kaže Beljak i pojašnjava:

“Afere koje su vezane s Berošem, a prije svega ovo što se događa s cijepljenjem, stožerom, tih kontradiktornih odluka, a pustimo sad afere za koje znamo i koje ćemo tek doznati su dovoljne da se traži da otiđe i on mora otići. On je sebi u javnosti stvorio ime spasitelja, a malo tko je htio znati da je Beroš bio pomoćnik najgoreg ministra u povijesti Kujundžića. Ako je bio pomoćnik najgoreg nije mogao biti dobar bez obzira na lijepu sliku koja se kroz medije stvarala po nalogu Vlade.”

BEROŠU IPAK ODBROJANI DANI? Vodeći HDZ-ovci: ‘Vrlo brzo će otići i to sam. On, naprosto, nema menadžerske sposobnosti’

‘Najpodmukliji politički trgovac’

Beljak se osvrnuo i na Radimira Čačića nazvavši ga političkim trgovcem:

“Govorimo o žetončićima, svakakvih ima, ali imamo kralja žetona, to je Radimir Čačić. To je najpodmukliji politički trgovac na političkoj sceni. On neće izaći iz vladajuće većine jer ima koristi od toga. Čačić je političar koji je na odlasku i ne može biti u opoziciji. Ja si mogu priuštiti da mislim da Hrvatska može drugačije. Radimir Čačić ne želi drugačiju Hrvatsku i on je dio vladajuće većine i to će ostati. Ja sam uvijek na strani Milanovića jer je on suprotno od Čačića bez obzira na to što su surađivali. Čačić je na prodaju i može ga kupiti svatko za njegovu cijenu, ja i Milanović nismo. Riječ je o političaru kojeg se ne može kupiti”, kaže Beljak.