BELJAK: ‘Trebalo bi skupiti sav novac od mirovina i ravnomjerno ga podijeliti, onda bi svatko imao 2.500 kuna’

Šef HSS-a osvrnuo se i na odnose u HDZ-u

Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava isturena je ruka 15 zastupnika HDZ-a kojije drže i kojima Plenković kao ljevičar smeta. Ustvrdio je to Krešo Beljak komentirajući situaciju u vladajućoj stranci za N1 televiziju, no isto tako ističući da se ništa posebno vezan uz taj napad na aktualnog premijera neće dogoditi.

SRUŠITI GA MOŽE SAMO OVA NUKLEARNA OPCIJA: Plenković će pobunu Penave i pješadije lako riješiti, prijetnja mu je samo jedan bombastičan scenarij

“Dogovorit će se oni, Plenković će naći kompromisno rješenje za to. On ne pita koliko nešto košta, on će platiti sve ono što udruge traže, sve se svodi na novac, sve domoljublje i briga za Domovinski rat nakon 28 godina. Duboko sam uvjeren da je sve u novcu. To je pritisak na Plenkovića.

Ako imate neovisno pravosuđe, a s druge strane DORH čijeg čelnika bira politika, odnosno Hrvatski sabor, stvari su se trebale davno dogoditi. Sramota je da se 28 godina nakon rata još nije krenulo s procesuiranjem. To je sramota države, sramota politike koja je birala čelnike Državnog odvjetništva koji nisu uspjeli.”, kazao je Beljak.

Bez obećanja za pretrčavanje

Dodaje kako su izbori izgledni samo ako Plenković ne izdrži udarce unutar HDZ-a, jer mu je opozicija unutar njegove stgranke sada puno veći problem od one vanjske opozicije koja je “razmrvljena”.

Kad je riječ o pretrčavanju i tankoj većini vladajućih, Beljak kaže da je 99 posto uvjeren da im nitko od HSS-ovaca neće držati leđa. No, dodaje i kako ga iskustvo uči da je to uvijek moguće.

Prosječna mirovina od 2500 kuna

Osvrćući se na mirovinsku reformu Beljak je kazao kako je trenutačno stanje neodrživo. “Treba vidjeti koliki je ukupni fond u državi koji se skupi i to podijeliti to s brojem umirovljenika, i rasporediti ravnomjerno. To neće napraviti, jer čuvaju povlaštene mirovine, kojih je malo. Mirovina treba biti dovoljna za preživljavanje, danas 80 posto umirovljenika nema dovoljno za preživljavanje, a radili su 40 godina”, kazao je za N1.

Na pitanje koliko bi onda iznosila mirovina, kazao je: “To bi bilo oko 2500 tisuće kuna svima. To je čisti matematički proračun. Kad bi uzeli novac koji se izdvaja za mirovine i podijelili s brojerm umirovljenika, dobije se taj iznos. Danas 82 posto ljudi prima manje od toga.”