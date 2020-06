BELJAK O MARIJANI PETIR I HDZ-U: ‘Ona se pretvorila u radikalnu HDZ-ovku tamo negdje 2008. A HDZ-ov program je popljačkati državu’

‘HDZ ima program samo pro forme, a ono što rade vidljivo je iz afera. To je njihov program – kako popljačkati državu, a ono što prezentiraju na papiru nikad ništa nisu ispunili’, kaže predsjednik HSS-a

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak kazao je kako ne vjeruje HDZ-u bez obzira na izborni program koji će predstaviti.

“Onaj tko vjeruje HDZ-u i razmišlja o njima kao o stranci s vjerodostojnim dokumentima, u krivu je. HDZ nije politička stranka, govorim to već više od 10 godina”, kazao je Beljak na N1 televiziji.

‘HDZ-ov program je popljačkati državu, to oni rade’

“Oni programe nisu ostvarili, imaju ga samo pro forme, a ono što rade vidljivo je iz afera. To je njihov program – kako popljačkati državu, a ono što prezentiraju na papiru nikad ništa nisu ispunili. Prvo obećanje Franje Tuđmana bilo je “hrvatska lisnica u hrvatskom džepu”, a danas su sve banke u stranom vlasništvu”, dodao je Beljak.

On smatra da HDZ vodi lijevu politiku.

“Stranka koja se predstavlja kao demokršćanska, desna, konzervativna, zalaže se za državnu agenciju. To je čisto lijeva politika. Ali kome to obnjašnjavati? Ta ideja je ekonomski lijeva”, kazao je šef HSS-a.

‘Vlada u sjeni bila bi shvaćena kao predizborna trgovina’

Na pitanje zašto Restart koalicija nije predstavila Vladu u sjeni da birači mogu vidjeti koja bi imena bila kandidati za koje pozicije, Beljak je rekao da bi to bilo normalno u razvijenim demokracijama.

“U našoj prilično nerazvijenoj demokraciji to bi se shvatilo kao predizborna trgovina. Nisam htio ni razgovarati o tome. Ne zanima me ništa nego dobiti povjerenje birača, maknuti HDZ što dalje od pozicije moći i brzo krenuti s reformama. To je moj osobni afinitet, zato smo kao političari plaćeni. Nemam firme iza sebe, ne moram nikome vraćati dugove, čisti smo. Dobijemo li povjerenje možemo odmah početi raditi u interesu građana, a ne u interesu financijera”, poručio je.

‘Petir je obična izdajica, nema veze s HSS-om’

Beljak kaže kako se boji da će nakon izbora epidemiološka situacija eksplodirati.

“Na oprezu smo što se tiče epidemiološke situacije. Brojkama manipulira onaj tko je u poziciji vlasti. Ako nemate ljude koje ste testirali, ne možete imati niti pozitivnih. Više se ni ne spominje koliko je ljudi testirano”, kazao je.

Osvrnuo se i na bivšu stranačku kolegicu Marijanu Petir, koja će na izbore na listi HDZ-a kao nezavisna kandidatkinja.

“Ona nije nezavisna, ona je HDZ od početka. Od osobe koja je bila zamjenica Lovrić Merzel pretvorila se u radikalnu HDZ-ovku tamo negdje 2008. Kad je HDZ pridobio HSS u koaliciju, Petir cijelo vrijeme radi za HDZ. Sve je dobila zahvaljujući njima, kako bi pokušala uništiti HSS. Ona je obična izdajica, nema veze s HSS-om.”

‘Most neće preći prag, Škoro je preuzeo njihove birače’

Beljak predviđa da Most neće preći izborni prag.

“Radi se o radikalnim desničarima, ultrakonzervativnim političarima. Jedno zagovaraju, drugo žive. To biračko tijelo preuzeo je uglavnom Miroslav Škoro. Most je srušen, bit će čudo ako netko od njih prijeđe prag. Oni su zaslužni što je Andrej Plenković predsjednik Vlade RH.”

Na koncu se osvrnuo na Domovinski pokret za koji je rekao da se radi o protestnom biračkom tijelu.

“Nadam se da će ljudi progledati i vidjeti da je to ultra ortodoksna desnica, ljudi koji bi radili neprimjerene stvari za bilo koju državu u 21. stoljeću”, zaključio je Beljak gostujući na N1 televiziji.

