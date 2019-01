BELJAK O MADJERU I DRUGIM PREBJEZIMA: ‘Bandić više nije u formi za to, on je samo marioneta. To je klub Andreja Plenkovića’ 

“To nije klub Milana Bandića nego Andreja Plenkovića, a Bandić je marioneta čije se ime koristi. Da sam Plenković sutra bih raspisao izbore. Bilo bi mi ispod časti da mi takve nule drže većinu”, poručio je šef HSS-a

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak još jednom je komentirao prelazak saborskog zastupnika Mladena Madjera iz HSS-a u Klub zastupnika Milana Bandića. Beljak je o tome dao i iskaz USKOK-u, a iz USKOK-a su i potvrdili da obavljaju izvide o eventualnim koruptivnim radnjama u slučaju Madjerovog prelaska u Bandićev klub.

“Ne znam što bih komentirao osim da se u nekim ljudima negativno iznenadite. Puno je bilo pozitivnih komentara ljudi, od ljudi koji su me negativno komentirali pa su sad vidjeli da ja nisam negativac. Ljudi bez obzira na razlike u svjetonazoru vide da postoje ljudi koji su vjerodostojni i koji se ne mogu kupiti. To sam ja i moje kolege… Vidi se da sam ja osobno nepotkupljiv, čak mi i oni koji se ne slažu s mojim političkim programom, daju legitimitet da sam čovjek od riječi”, rekao je Beljak gostujući na televiziji N1.

“Gotova mu je politička karijera, kako će pred obitelj”

Beljak kaže kako je bilo naznaka da će Madjer prijeći u klub Milana Bandića.

“Mene su upozorili, možda sam ja pretjerano naivan, ja sam ga zvao, on je nakon mog poziva počeo davati neodređene odgovore, ja sam shvatio o čemu je riječ, otišao u nadležne institucije i rekao sva svoja saznanja”, kazao je Beljak.

Dodao je kako se ne slaže s glasinama da je Madjer prelazak k Bandiću uvjetovao zaposlenjem svoje kćeri u Zagrebačkom holdingu.

“To je premalo za ovo što je napravio. Gotova mu je politička karijera i ne znam kako će doći doma pred obitelj”, smatra Beljak.

Najavio je da će stranačkim tijelima predložiti da svi budući kandidati koji se nađu na listama potpišu bjanko-ostavke koje bi mogle biti aktivirane u svakom trenutku.

“Ovakve stvari su nedopustive, to je prijevara birača. Ti ljudi su nanijeli štetu HSS-u. To je moj prijedlog i o tome će zadnju riječ dati stranačka tijela”, rekao je Beljak za televiziju N1.

“Bilo bi mi ispod časti da mi takve nule drže većinu”

Šef HSS-a također smatra da nije Milan Bandić taj koji vuče konce kada su u pitanju prebjezi iz HSS-a.

“Nije to slučajno, to su moćne silnice kojima smeta HSS i koalicija čiji je dio HSS kao jedina ozbiljna opozicija u ovom trentuku. Ovo je direktni napad na HSS i na Amsterdamsku koaliciju. Milan Bandić je samo marioneta, duboko sam uvjeren u to. Nije više u takvoj formi da bi mogao takve stvari odrađivati… To nije klub Milana Bandića nego Andreja Plenkovića, Bandić je marioneta čije se ime koristi. Da sam Plenković sutra bih raspisao izbore, bilo bi mi ispod časti da mi takve nule drže većinu”, poručio je Beljak premijeru.

Beljak je komentirao i tvrdnju SDP-ovog zastupnika u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Zvane Brumnića koji kaže da mu je bilo ponuđeno tri milijuna kuna da prijeđe na Bandićevu stranu.

“Ako su tri milijuna kuna kad je Brumnić u pitanju, onda je za saborskog zastupnika cifra puno viša”, uvjeren je Beljak.

