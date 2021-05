BELJAK KOMENTIRAO SUKOB SA ČAČIĆEM: ‘Što on ima o meni govoriti? Nisam ja ratni profiter! Glumi moralnu vertikalu…’

Beljak je burno reagirao na pitanje o sukobu s Radimirom Čačićem

Krešo Beljak, šef HSS-a, tijekom gostovanja na N1 rekao je da se nada da će još samo tri dana biti samoborski gradonačelnik.

“Ja sam svoju dionicu od 12 godina napravio. Ponosan sam što sam toliko imao povjerenje. To će ostati najbolji dio mog života, grad ostavljam stabilan, najbolji u Hrvatskoj”, rekao je Beljak za N1 i dodao da je zadnjih pet godina radio volonterski i da nije uzimao plaću od Grada.

Odgovarajući na pitanje što je zatekao kada je došao na mjesto gradonačelnika Samobora, Beljak kaže da “nikome ne želi ono što je zatekao”.

“Kolaps u financijama, praznu gradsku upravu. Svi su pobjegli na godišnje. To ne želim nikome. Tko god dobije povjerenje birača, imat će u meni saveznika. Ako će to htjeti. Moj favorit je dosadašnji zamjenik Željko Stenec, on će biti samostalan. Nisam nikad bio niti ću biti netko tko želi vući poteze iz sjene. Ne želim se petljati, budući gradonačelnik će biti još uspješniji od mene”, rekao je predsjednik HSS-a.

Upitan zašto nije išao po četvrti mandat za čelo Samobora kaže da njegova stranka nije u najboljem stanju i da se mora posvetiti tome.

Beljak je burno reagirao na pitanje o sukobu s Radimirom Čačićem.

“Može se on ljutiti koliko hoće. Što ima Čačić meni govoriti. Pa nisam ja ratni profiter. Ja nisam sudjelovao u makinacijama ni prije rata. Pitajte njega je li on. Ne može on meni govoriti, on glumi moralnu vertikalu. Meni možete govoriti što hoćete, ja nisam sudjelovao ni u privatizaciji ni u čemu. On nije kriminalac, neće ga se nikad procesuirati”, komentirao je Krešo Beljak za N1.

