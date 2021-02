BELJAK JE HDZ NAZVAO UHLJEBNIČKOM SEKTOM: ‘Zadnjih 30 godina ta organizacija upropastila je Hrvatsku. Tonemo’

‘Sad se hvale s velikodušnim popuštanjem mjera, a to je trebalo napraviti prije desetak dana. Prije dva tjedna su uhapsili čovjeka koji je otvorio teretanu, a nakon toga ih otvorili’

Aktualni gradonačelnik Samobora i predsjednik HSS-a, Krešo Beljak, rekao je da je popuštanje epidemioloških mjera zakašnjelo barem deset dana. “Sad se hvale s velikodušnim popuštanjem mjera, a to je trebalo napraviti prije desetak dana. Prije dva tjedna su uhapsili čovjeka koji je otvorio teretanu, a nakon toga ih otvorili. Nisu ih ni trebali zatvarati. To su mjere koje su zakašnjele i trome”, smatra Beljak

“Nakon Vukovara i govora gospođe Alemke Markotić na misi, smatram da je riječ o HDZ-ovom Stožeru”, rekao je te dodao da je tu puno nelogičnosti. “Imali smo situaciju kada mjera praktički nije bilo, pa debelo kašnjenje u devetom mjesecu kad su nam brojke skočile… Nisam stručnjak, ali Slovačka je prije 2-3 mjeseca imala veliku akciju procjepljivanja, a brojke im rastu. Gledam Izrael, svaki dan imaju velik broj novozaraženih.”

Potom je podsjetio na situaciju od prije neki dan kada je umro glazbenik Đorđe Balašević, a kada se nikakve mjere nisu poštival i nitko nije reagirao. “Bio sam ponosan što se to obilježavalo i kod nas, ali ako gledate da su na snazi mjere, onda je to nedopustivo. Gledamo prosvjednike koji dobivaju kazne, par dana na misi nitko ne dobije. Ako su donesene mjere, one moraju vrijediti za sve”, dodao je još.

‘HDZ je uhljebnička sekta’

Beljak j istaknuo da premijer Plenković nikad nije rekao da je napravio grešku, a kad to učini imat će vjerodostojnost. “HDZ je uhljebnička sekta, nepravomoćno osuđena, nije stranka. Ima tamo i poštenih ljudi, ali zadnjih 30 godina ta organizacija upropastila je Hrvatsku. Danas smo na začelju Europe. Tonemo i za to je kriv isključivo HDZ. Za mene Hrvatska postoji tisućama godina, a ne 30 godina. Ne mogu prihvatiti tezu da su Tuđman i HDZ stvorili Hrvatsku. Ali, velika većina ljudi koji su u HDZ-u tamo su iz vlastitih interesa”, rekao je.

Tvrdi da se za gradonačelnika Samobora neće kandidirati, a što se tiče Zagreba, kaže da će vidjeti uskoro što će biti. “Gradonačelnik sam 12 godina i siguran da znam više od svih ostalih kandidata, osim Bandića. HSS će izaći na izbore u Zagrebu sa svojim kandidatom ili ćemo podržati nekog kandidata – Klisovića ili Tomaševića”, rekao je Beljak.

Na pitanje o Siniši Vuci, kandidatu HSS-a za gradonačelnika Splita, koji “vuče za sobom prtljagu optužbi za obiteljsko nasilje”, Beljak kaže da i HDZ vuče prtljagu stranke optužene za korupciju, prtljagu vreća novca koji su izvlačili iz javnih poduzeća. “Ne postoji osoba koja je apsolutno čista. Svi smo krvavi ispod kože. Vuco je očito ozbiljan kandidat kad se o njemu govori već danima”, rekao je.

Suradnja predsjednika i premijera

Beljak smatra da bi za Hrvatsku bilo dobro kad bi premijer i predsjednik Republike Hrvatske surađivali. “Pružena ruka Milanovića prema Plenkoviću je nužnost za Hrvatsku koja je u problemima i ne može ju jedna stranka izvući”, poručio je Beljak.