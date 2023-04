Htio bih se ispričati, gospodinu Jandrokoviću, ali ne bih htio da ta isprika bude krivo shvaćena. Gospodin Jandroković nije uvrijedio mene nego hrvatsku demokraciju. Sudeći po statistikama, neki od vladajućih koriste položaj moći da bi hrvatsku demokraciju pretvorili u jednoumlje. Kazao je to Krešo Beljak (HSS) na početku današnje sjednice u Saboru.

Podsjetimo, Beljak se prošlog tjedna žestoko sukobio s Jandrokovićem u Saboru.

"Mene je kukavički izbacio na tri-četiri, više ni ne znam, dana, a da se uopće nisam javio za riječ“, govorio je tada Beljak te objasnio kako je dignuo povredu Poslovnika, jer je htio stati u obranu Željka Sačića (HS) kojeg je Jandroković prethodno izbacio iz Sabora.

"Htio sam upozoriti na ton kojim je ta podla kukavica od Jandrokovića razgovarao s generalom HV-a i jednim od najvećih heroja Domovinskog rata, Sačićem“, govorio je Beljak i dodao kako neće dopustiti da predsjednik Sabora "svoje osobne frustracije“ liječi na generalima i herojima Domovinskog rata.

Kazne u rekordnom vremenu

Danas se Beljak ponovno osvrnuo na taj okršaj.

"Netko tko je zaslužio stegovnu mjeru, zaslužio ju je. Ja se onaj dan nisam obratio s ničim, a dobio sam u rekordnom vremenu sve moguće kazne koje postoje, u pauzi. Braniti nekome, tko je izabran od hrvatskih građana, koji misle, da sam ja osobno zastupao njihove interese, je udar na demokraciju. Tu su i statistike. U ovom sazivu 4620 mjera je izdano. Pravda se to lošim poslovnikom. Donosi ga vladajuća većina, napravljen je tako da se ušutkaju zastupnici. Oni koji ne mogu koristiti replike, koriste povredu poslovnika i ona se zloupotrebljava, to je činjenica", kazao je Beljak te dodao:

"Stegovne mjere izrečene dok se netko uopće nije javio za riječ izazivaju onda scene zbog kojih i meni bude žao. A velik broj ljudi iz opozicije u tome uopće ne vide problem. Čini mi se da im je bolje sjediti u opoziciji i ne boriti se za pravo da zastupaju interese građana. Nitko tu nije da bi se pomirio da ne smije govoriti, a vladajuća većina zabranjuje opoziciji da govori. Sad sam ja odjednom preko noći postao heroj desnice jer sam branio Sačića i za dom spremni".

Naglašava kako je branio slobodu govora.

"Ja sam branio slobodu govora. I da si netko, prvi među jednakima, daje za pravo docirati i koristiti svoju poziciju da njemu netko nema pravo dati opomenu. Upravo je najviše stegovnih opomena zaslužio onaj tko ih je dao. To nije demokracija, to je puzajuća tiranija. Da li će netko govoriti za dom spremni ili nešto pisati, to je stvar demokracije i slobode. Slažem se da hrvatska država ne bi trebala plaćati blaćenje hrvatske države, ali birači će odlućiti tko je u pravu, a tko nije", zaključio je Beljak.