Rasprava o Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira izazvala je danas žestoke reakcije u Saboru, a tijekom jedne je stanke naelektrizirana atmosfera umalo prerasla u fizički obračun. Srećom, sve je ostalo samo na verbalnim akrobacijama, a u glavnim ulogama bili su predsjednik Sabora Gordan Jandroković, zastupnik HSS-a Krešo Beljak i zastupnik Hrvatskih suverenista Željko Sačić.

Miro Bulj (Most) je na početku današnjeg zasjedanja prozvao Vladu i vladajuće da uvode drakonske kazne, zapravo verbalni delikt, kako bi prosuđivali što su lažne vijesti i kako bi kažnjavali HOS-ovce za pozdrav "Za dom spremni". Potom su uslijedile opomene i udaljenje Mire Bulja iz sabornice.

Dok se Bulj penjao prema izlazu iz dvorane, nešto je iz klupe dobacivao Krešo Beljak i zaradio tri opomene. Nakon toga je Jandroković Sačiću izrekao opomenu s dva dana udaljavanja sa sjednice. To je bio okidač za teške riječi koje su potom pale.

Teške riječi

Sačić i Beljak su se iz svojih klupa spustili do govornice, otkriva snimka HRT-a iz sabornice.

"S generalom Hrvatske vojske se nitko neće tako razgovarati. Generalu Hrvatske vojske, ti, ti koji si se skrivao, skrivao si se mami pod suknjom", vikao je Beljak Jandrokoviću.

"Ne želim izaći, nema šanse", ljutito je vikao Sačić.

"Nećete me ušutkati, kukavice! Nećete! Ovdje ću vam cijeli dan ometati raspravu", govorio je Sačić predsjedniku Sabora.

"I tako sa mnom skupa. Ti ćeš meni oduzimati riječ", dodao je Beljak.

Sačić se potom obratio kolegama zastupnicima.

"Nemojte to dozvoliti. Ja želim sudjelovati u raspravi. Meni je ovo životno važno, on to zna i zato je to napravio. Ja ću vas ometati cijeli dan pa neka me policija s lisicama izvede van", rekao je Sačić.

"Da, i mene", dodao je Beljak.

'Bando prokleta!'

"Jesam se ja za ovo borio, bando prokleta!", urlao je na kraju prepirke Sačić.

Jandroković je potom opisao svoju verziju incidenta, navodeći da je Bulj dobio 4. opomenu, pa krenuo van iz Sabornice, a Krešo Beljak (HSS) mu vikao 'Ostani Miro, ne idi'.

"Bulj se vratio, a Beljak je zaradio opomenu, Sačić je imao tada jednu ili dvije opomene, a kada se to dogodilo Beljak je počeo vikati, vrijeđati, a onda su on i Sačić krenuli iz klupa prema dolje, neću reći da se fizički obračunaju, ali da dođu ispred mene i da mi na neki način zaprijete", dodao je Jandroković, a prenosi HRT.

"Svašta su kolege izgovorili o meni osobno, no cijeli scenarij spuštanja dolje i prijetnje ne mogu tolerirati", rekao je predsjednik Sabora.

Zvane Brumnić (Socijaldemokrati) uzvratio mu je kako je to što je ispričao - netočno. "Opomene ste dali nakon što ste proglasili stanku", rekao mu je.

Jandroković ističe da je dio opomena dao za rasprave, a da je najjače sankcije izrekao nakon prijetnji, skoro i fizičkih.