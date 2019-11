BELJAK I BERNARDIĆ SE UKLJUČILI O RASPRAVU O TEMELJNOM KOLEKTIVNOM UGOVORU: ‘Rekao bih da je to Vladina panična ucjena’

Predsjednici HSS-a i SDP-a reagirali su na tvrdnju ministra financija Zdravka Marića kako neće potpisati dodatak Temeljnom kolektivnom ugovoru ako sindikati u obrazovanju ne pristanu na najnoviju ponudu Vlade

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak kazao je u četvrtak kako Vlada “panično ucjenjuje prosvjetne sindikate” najavom ministra financija Zdravka Marića da će cijeli javni sektor ostati bez povišice osnovice za plaću od 6,11 posto ako prosvjetari odbiju njihovu ponudu.

“Rekao bih da je to Vladina panična ucjena. Mislim da Vlada nije očekivala ovakvu reakciju jer se više ne radi o štrajku nego o svojevrsnom buntu koji prijeti da preraste u pobunu protiv Vlade, HDZ i protiv svih struktura, to je valjda i njima jasno. Premijer je izabrao apsolutno krivu bitku, ali i poznat je po tome da ne zna izabrati pravu bitku“, smatra Beljak.

Treba biti novca za stupove društva

Mišljenja je i da se problem sa štrajkom u školama treba riješiti na način tako da se poslušaju zahtjevi prosvjetara. To je, napominje, trebalo riješiti u početku, a ne tvrdoglavo ići protiv cijelog jednog korpusa koji nije HDZ-ovo biračko tijelo i nije korpus koji se da samo tako lako prevariti praznim pričama i floskulama.

“Ne mislim da je riječ o balonu koji će eksplodirati, kako je rekao premijer, jer ako ima za potrebe biračkog tijela HDZ-a, a tu mislim na čitav korpus onih koji su prosvjedovali u Savskoj i svih onih koji su interesno vezani i koje dobro, debelo i masno plaća Hrvatska preko HDZ-a iz državnog proračuna, onda mora biti novaca i za one koji odgajaju našu djecu“, poručio je Beljak. Jednako tako, dodao je, mora biti novca za stupove društva, a to su i prosvjetari i policija i oni koji neovisno o bilo kakvoj politici predstavljaju budućnost Hrvatske, a to sigurno nisu oni koje Plenković i HDZ futraju iz državnog proračuna.

Zastrašivanje i ucjena

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić sa svoje facebook stranice poručio je da je ministar financija Marić, dok ministrica obrazovanja djeluje kao da se nju štrajk ne tiče, krenuo s pritiskom kroz zastrašivanje i ucjenu.

“Okretanje sindikata drugih javnih službi protiv učitelja i nastavnika nije dopustivo u jednoj demokratskoj, europskoj državi“, istaknuo je čelnik SDP-a. Ministar time još jednom potvrđuje da su oni koji obrazuju našu djecu za budućnost postali najniži na ljestvici poštovanja u ovom društvu, jer kako inače objasniti da baš za njih nema novca i da se baš kod obrazovanja podvlači crta, zapitao je Bernardić.

