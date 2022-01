Koronavirus se ubrzano širi populacijom nakon proteklih blagdana i praznika, te je stoga Nacionalni stožer uveo nove mjere kako bi usporio širenje virusa.

No da to jednostavno nije dovoljno tvrdi i dr. Ivan Bekavac iz Mosta koji je u razgovoru za N1 televiziju nove mjere nazvao kozmetičkim.

“Nije važno samo pooštriti mjere nego ih provoditi. Zašto se u Hrvatskoj zakon ne provodi? To bi nas daleko odvelo, ali činjenica je da naši sugrađani ne nose maske kao stanovnici Italije, Nizozemske… I tamo i ovdje je to propisano, tamo se čini, ovdje se ne čini, tamo se kontrolira, ovdje se ne kontrolira. Zašto se pušta tako? Zato što je to odluka politike. E, pa to nije dobro”, rekao je Bekavac.

'Uz epidemiji imamo i infodemiju'

Na pitanje o referendumskoj inicijativi njegove stranke kaže kako ona ide u smislu zaštite provedbe zakona.

“Zakon je nešto što je iznad odluka bilo kojeg stožera ili vlade, ali se on ne provodi kako treba. To je teški i crni dokaz lošeg upravljanja epidemijom, a za to najveću krivnju snosi Stožer”, smatra Bekavac.

On smatra da uz epidemiju, imamo i infodemiju.

“Naši sugrađani nisu informirani kome će se obratiti kad se razbole, kako će opravdati nedolazak na posao svom poslodavcu…. Nijedan političar neće građanima poručiti da rade ono što smatraju najboljim”, rekao je.

'Apsolutno se cijepite'

“Uvjeren sam da je Most dosad činio dobro. Savjet za zdravstvo godinama već govori o zdravstvenoj politici i ništa od onog što smo mjesecima i godinama ponavljali ne može se osporiti”, smatra Bekavac.

Dodaje kako se treba cijepiti.

“Apsolutno se cijepite, pridržavajte se mjera zaštite, nosite maske, održavajte razmak i higijenu, postupajte u skladu s preporukama HZJZ-a", rekao je dodajući kako ga ne brine što njegove poruke nisu u skladu s onim što viđeniji članovi stranke govore u javnosti.

“Ograničiti štetu koju radi Stožeri vratiti legitimitet Saboru, to je dio inicijative koji podržavam”, zaključio je rekavši i kako je Most skupio i više od 400 tisuća potpisa za svoju referendumsku inicijativu.

Podsjetimo, danas je u Hrvatskoj zabilježeno 1,578 novih slučajeva zaraze te se broj aktivnih slučajeva popeo na ukupno 41.613. Preminulo je 40 osoba.