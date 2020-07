BEBIĆ PROZVAO MILANOVIĆA JER NE DOLAZI NA KONSTITUIRANJE SABORA: ‘Neki ljudi i ovo malo tradicije pokušavaju dovesti u pitanje’

Bivši HDZ-ov predsjednik Sabora, Luka Bebić kritički se osvrnuo na odluku Zorana Milanovića da ne sudjeluje na konstituirajućoj sjednici, a progovorio je i o svojim očekivanjima te zastupnicima nacionalnih manjina

Dan prije konstituirajuće sjednice Sabora, njegov bivši predsjednik iz redova HDZ-a, Luka Bebić na N1 televiziji je progovorio o svojim očekivanjima u sljedeće četiri godine, ali i, po mnogima, kontroverznom potezu predsjednika države Zorana Milanovića da svojim prisustvom ne obilježi početak rada 10. saziva domaćeg parlamenta.

“Kako bi bilo da predsjednik SAD-a ne dođe u Kongres zato što se ne bi htio miješati?”, upitao se Bebić poručivši da mu je to neprihvatljivo te da bi Milanoviću bilo bolje da se pojavi u Saboru. “Mi smo konsolidirana država, funkcioniramo već 30 godina. Mislim da su se već ustalili određeni, kako bih rekao, i običaj i protokol kod konstituiranja Sabora ili uvođenja u dužnost predsjednika republike. Imam dojam da kad dođe do nekih promjena, da neki ljudi i ono malo tradicije što smo uspjeli uspostaviti u 30 godina, pokušavaju dovesti u pitanje”, smatra Bebić.

Milanovićeva konstatacija

Reagirao je i na Milanovićevu konstataciju da se ne želi miješati u rad Sabora, pri čemu je podsjetio da je to činio Franjo Tuđman. No, Bebić je upozorio kako je Tuđman vladao u polupredsjedničkom sustavu. “Što to znači: ‘Ja neću doći, pa na taj način poštujem Sabor’? Ja bih rekao obratno: ‘Dođi, pa ga poštuj tamo!'”

Poboljšanje u radu

Bivši predsjednik Sabora očekuje “jedno opće poboljšanje u radu” tijekom 10. saziva. “Računam da će biti manje, da tako kažem, osobnih rasprava, uvreda i povreda poslovnika. Ovaj sastav mi se čini kvalitetnijim”, rekao je i dodao da to “ne znači da će sve ići glatko”.

Za predstavnike nacionalnih manjina koji su se priklonili HDZ-u, rekao je da pokazuju “snagu vladajuće većine” i dodao da bi manjine “trebale biti više naša snaga”. “Svaki izabrani zastupnik manjina očekuje se da se ponaša kao politički Hrvat, a da zadrži svoju nacionalnost, tradiciju, kulturu”, zaključio je Bebić.

