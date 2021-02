BBC SE RASPISAO O NAJPOZNATIJEM HRVATSKOM PODUZETNIKU: ‘Rekli su mi da kod nas nije moguće napraviti automobil, a onda…’

Stručnjaci se slažu kako se Mate Rimac pojavio niotkuda te zauzeo značajnu ulogu u stvaranju tehnologije za električne automobile, no njegov put do uspjeha nije bio lagan, ali bi mu mogao pružiti priliku koja se ne propušta

Ugledni BBC pronašao je vremena i mjesta još jednom podsjetiti na nevjerojatan uspjeh trenutno našeg najpoznatijeg poduzetnika u svijetu – Mate Rimca. U svom članku podsjećaju kako je stari BMW pretvorio u električno vozilo i njime redovito pobjeđivao na utrkama te kako je 2009. pokrenuo Rimac Automobile, tvrtku koja danas proizvodi, kako pišu, “neke od najegzotičnijih strojeva na planetu”.

Opisuju ga kao netipičnog direktora, bradatog i neformalno odjevenog. Rado bi ga svrstali među početnike u Silicijskoj dolini. Čak ga i uspoređuju s vlasnikom Tesle, Elonom Muskom, no Rimac je Kaliforniju zamijenio Svetom Nedeljom i nije požalio.

Tehnologija i znanje koji su razvijeni u njegovoj tvornici brzo pronalaze naklonost etabliranih proizvođača. No, do toga nije bilo lako doći, pogotovo stoga što se bavi električnim hiperautomobilima. Dosad su u Rimac Automobilima stvorena dva modela. Concept One je predstavljen 2011. Proizvedeno ih je svega osam, od kojih je jednog uništio poznati televizijski voditelj Richard Hammond, sletivši s ceste tijekom snimanja emisije Top Gear u Švicarskoj. To i ne čudi kad je maksimalna brzina ovog vozila 354 kilometra na sat. Drugi model je C_Two za kojeg se navodi kako od nula do sto kilometara na sat ubrzava za manje od dvije sekunde, a maksimalna mu je brzina 415 km/h. On bi se u prodaji trebao naći ove godine po cijeni od dva milijuna eura.

Proizvođač i dobavljač

No, Rimac se ne bavi samo superbrzim jurilicama, već se sve češće postavlja kao dobavljač električne tehnologije za druge proizvođače. “Budući da nismo imali investitore, morali smo zarađivati ​​od prvog dana. Tada smo shvatili da ljudi ne žele ulagati u ekskluzivnu tvrtku za hiper-automobile, nego u umjereno poslovanje”, pojasnio je Rimac.

Opskrbom drugih proizvođača svojim komponentama uspio je stvoriti održiv izvor financiranja koji može samo rasti. No, do toga nije bilo lako doći, pogotovo ne u Hrvatskoj.

“Nisam mogao zaposliti nikoga tko je išta radio s automobilima. Otišao sam na Sveučilište u Zagrebu i rekao im da želim napraviti automobil. Rekli su mi da u Hrvatskoj nije moguće napraviti automobil i dodali: ‘Što prije odustanete, manje ljudi će propasti s vama'”, prisjetio se Rimac i dodao kako uspjeha u početku nije imao ni u Silicijskoj dolini: “Samo sam jednom otišao u Silicijsku dolinu kako bih tražio novac, razgovarao s investitorima. Bili su totalno nezainteresirani. Bilo je to prije osam godina kada električni automobili nisu bili vruća roba. Oni su samo ulagali u društvene mreže, nisu htjeli dirati električne automobile. Danas je potpuno obrnuto. Svi oni ulažu ogromne novce u električne automobile na temelju uspjeha Tesle.”

Privukao poznata imena

No, uspio je ostvariti planirano. Početkom 2018. njemački brend Porsche preuzeo je 10 posto udjela u Rimac Automobilima koje je kasnije povećao na 15,5 posto. Bilo je to u vrijeme kada je Porscheova matična kompanija, Volkswagen grupa, krenula s milijunskim ulaganjima u vlastitu tehnologiju električnih vozila. Rimac im je dobro došao zbog znanja i stručnosti u dizajniranju baterija i pogonskih sustava visokih performansi.

“Počeo je razvijati električna vozila godinama prije nego što smo mi to učinili. Naše se ulaganje pokazalo pravim. Vrijednost tvrtke povećala se višestruko otkad smo se udružili. Osim toga, ona se jako dobro razvila u tehnološkom smislu”, objašnjava zamjenik predsjednika Porschea i direktor financija, Lutz Meschke.

Prilika koja se ne propušta

To su prepoznale i druge tvrtke, pa su u svibnju 2019. korejske tvrtke Hyundai i Kia zajedno uložile 80 milijuna eura te dobile neodređen dio udjela u Rimac Automobilima, ali i tehničko partnerstvo koje će im pomoći u razvoju novih električnih vozila. Stručnjaci u odlukama nekih vlada da što prije ograniče i eliminiraju automobile s benzinskim i dizelskim pogonom vide priliku za Rimca.

“Automobilske tvrtke zapravo su prisiljene razvijati električne automobile. Stvarno veliki poput Volkswagena i Stellantisa to mogu. Ali oni srednjeg ranga jednostavno nemaju sredstava za to, tako da nemaju puno mogućnosti nego da tehnologiju kupe negdje drugdje”, govori neovisni automobilski analitičar Matthias Schmidt, dok profesor industrijske strategije na Sveučilištu u Birminghamu David Bailey vjeruje kako bi Rimac mogao početi zgrtati milijune na superautomobilima, nešto sporijoj i jeftinijoj varijanti od ovoga što sad proizvodi.

“Matu Rimca doživljavaju kao pravo smetalo. Njegova tvrtka je došla niotkuda, njihovi su proizvodi zaista uzbudljivi – i razvili su brand oko hiperautomobila. Tehnologija se razvija tako brzo, mislim da Rimac ovdje mora imati stvarnu ulogu. Mislim da bi se to moglo pokazati prilično unosnim”, zaključio je Bailey.