BBC-JEVA ŠOKANTNA REPORTAŽA IZ HRVATSKE: ‘Tukli su me i tukli. Rekao sam da sam maloljetan, onda su me tukli još više’

Prema svjedočanstvima, hrvatski policajci tuku i maloljetnike

Na naslovnici BBC-ja jutros je pažnju ukrao naslov videoreportaže “Pretučeni i opljačkani – Kako hrvatska policija čuva svoje granice”, javlja Index. Reportaža počinje snimkom prelaska kod Maljevca na hrvatsko-bosanskoj granici. Nju pokušava prijeći tisuće migranata, no kako BBC napominje, mnoge uhite i ilegalno protjeraju natrag u Bosnu.

Prema svjedočanstvima, hrvatski policajci tuku i maloljetnike. Tako je ispričao 17-godišnji Mustafa iz Egipta: “Tukli su me i tukli. Ja sam im rekao: Što radite? Ja sam maloljetan, nemojte me tući. Onda su me tukli još više.” Gradonačelnik Bihaća, grada blizu hrvatske granice, Suhret Fazlić na svoje je oči vidio “pushback” koji provodi hrvatska policija na šumskom teritoriju Bosne. Reporteru je Fazlić ispričao da je hrvatskim policajcima rekao da je nezakonito to što rade, a oni su mu odgovorili da im je tako naređeno te da su oni obični policajci i da nije na njima da raspravljaju o tome.

‘Naredbe idu od vrha’

Nekoliko “pushbackova” snimljeno je prošle zime kada su aktivisti postavili kamere na neke puteve. Jedna snimka prikazuje hrvatskog policajca s pištoljem u ruci kako vodi migrante, djecu i žene izvan EU-a. BBC je pak razgovarao s jednim anonimnim hrvatskim policajcem koji tvrdi da je napravio tri “pushbacka”.

“Dobio sam naredbe od svog nadređenog, a on od svog. To ide sve do vrha. Kasnije smo shvatili da je to pogrešno. Rečeno nam je da ih moramo uhvatiti prije nego što dođu do skupina za zaštitu ljudskih prava ili bilo kojeg mjesta gdje bi mogli tražiti azil”, ispričao je policajac.

Neki od migranata tvrde da su im hrvatski policajci ukrali sav novac i uništili mobitele. Nekima su ukrali 500 eura i sat, nekome 400, 300 ili 200 eura, nabrajali su pred kamerom migranti.

Vlada šuti, a predsjedica uvjerava da migranti imaju ozljede od provlačenja po terenu

Iako postoje i snimke kako policijski kombiji odvode ljude i na silu ih tjeraju u Bosnu, Hrvatska i dalje poriče ilegalna vraćanja. Kao što su tvrdili i do sada kada je bio slučaj televizijskog priloga na javnoj švicarskoj televiziji gdje su migranti tvrdili da hrvatska policija nad njima vrši nasilje. “Pushbackovi” su nelegalni i prema važećem europskom zakonu, svaki tražitelj azila mora dobiti priliku da ga se sasluša, navodi Index.

Hrvatska Vlada odbila je odgovoriti na BBC-jeva pitanja, ali je predsjednica podsjetila to područje i podružila se s graničnom policijom. Kolinda Grabar-Kitarović je migrante okrivila za njihove ozljede. Kazala je da “kad se netko provlači kroz ovaj teren, onda je normalno da ima i ogrebotine, da ima masnice i tjelesne ozljede. Dakle, razmišljajte o tome kad čujete svakojake priče da su naši policajci brutalni”. Kolinda je jamčila da naši policajci nisu brutalni, ali je kazala da “oni koriste razinu sile koja je propisana hrvatskim i europskim zakonima”.

Ovim putem je prošle godine došlo otprilike 20.000 migranata, a onih koji pokušavaju ući u EU u Bosni je 5000.

