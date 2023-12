Nakon gotovo četiri mjeseca boravka u grčkim zatvorima zbog žestokog obračuna s navijačima AEK-a, stotinjak pripadnika skupine BBB očituje se na atenskom sudu. U ponedjeljak je svoj dio obavilo prvih 38, u utorak su na red došla nova 44 pripadnika dok će presostalih 20 pred sud u srijedu. Ako BBB-ovce optuže za prekršaj izazivanja tučnjave u blizini sportskih natjecanja, bit će to dobro za njih, piše Danas.hr.

Prema neslužbenim informacijama to znači da bi tako BBB-ovci mogli izbjeći optužbu za kriminalno udruženje što je kazneno djelo. Ovako bi to bio samo prekršaj za izazivanje tučnjave u blizini sportski terena.

"Radi se o prekršaju tučnjave u blizini sportskih natjecanja. Odvjetnici kažu da je to dobro, više bi mogli čuti sutra od odvjetnika Athanasiosa Kaimenakisa koji zastupa većinu navijača. Neslužbeno kaže da se nada da bi tako BBB-ovci mogli izbjeći optužbu za kriminalno udruženje što je kazneno djelo; ovako bi to samo bio prekršaj. Navijači od početka govore da nema govora o kriminalnom udruženju. U kolovozu su rekli, a ponovili su i sada da su u Atenu stigli na utakmicu Panathinaikosa i Marseillea, koja se igrala nekoliko dana nakon utakmice Dinama i AEK-a, te da su se tu večer kod AEK-ovog stadiona našli kako bi pružili emotivnu i psihološku podršku igračima Dinama",

Sve uvelike ovisi o sucu

"Sada se čeka prva odluka o tome hoće li netko izaći iz istražnog zatvora. Za svih 102 BBB-ovca podneseni su zahtjevi za ukidanjem istražnog zatvora, posljednji su predani krajem prošlog tjedna. No doznajemo da je dio tih zahtjeva stigao na sud prije nekoliko tjedana i to skraćuje vrijeme donošenja odluka, i ne mora nužno značiti da će se te odluke donositi do Božića. To je bliže izjavi premijera Andreja Plenkovića da bi se neke odluke mogle donijeti vrlo brzo, sam je rekao čak do kraja tjedna", javlja Danas.hr.

Kako piše Jutarnji pozivajući se na svog izvora - 'sudbina BBB-a uvelike ovisi o sucu, ali jamčevina je mjera koja se inače izdaje u ovakvim slučajevima'.

Na pitanje o visini jamčevine, isti izvor odgovorio je da bi ona mogla biti individualna.

"Nije isto ako navijač u Hrvatskoj ima dosje ili ako ga nema, sud će to sve uzeti u obzir prilikom odluke, kao i materijalnu situaciju obitelji", istaknuo je.

Navijači su o odnosu na ponedjeljak prema novinarima bili nešto pristojniji, a jedan je imao poruku za premijera Andreja Plenkovića vičući: "Plenkoviću, vadi nas van".