Saborski zastupnik SDP-a Arsen Bauk, gostujući na televiziji N1, kazao je da očekuje ispriku premijera Andreja Plenkovića jer ga je, kako tvrdi, lažno optužio da prima naknadu za odvojeni život.

"Premijer me jučer lažno prozvao da primam naknadu za odvojeni život, a ne primam je već 10 godina. Sad se pitam bi li bilo moralnije da sam je primao pa proslijedio udruzi 'Brački pupoljci' nego ostavio ovim razbojnicima iz HDZ-a", kazao je Bauk.

'Meni je prebivalište na Braču, a boravište u Zagrebu'

"Od 2008. od kad sam dužnosnik, 2008.,2009., 2010., 2011., 2016., 2017., i dio 2018., više od 2/3 godine sam boravio u Dalmaciji, a 120 dana u Zagrebu. Bio sam predsjednik županijske organizacije SDP-a i kandidat za župana, u tom sam razdoblju više živio u Dalmaciji nego u Zagrebu. Kad sam bio ministar bilo je obrnuto. Više sam boravio u Zagrebu, nego u Dalmaciji”, objašnjava i dodaje: “Što se tiče prebivališta, meni je prebivalište na Braču, a boravište mi je u Zagrebu. Za političare koji su dužnosnici i izlaze na izbore, prebivalište je temelj pasivnog biračkog prava. Nitko mi do jučer nije postavljao to pitanje. Dužnosnici imaju obvezu prijaviti boraviše ako borave u mjestu obavljanja dužnosti, a ne prebivalište", objasnio je Bauk te dodao da se "detaljno informirao kod Porezne uprave o svojim obvezama i sve sam svoje obveze ispunio".

Iznimka u ovom slučaju postoji upravo za slučajeve poput njegovog, govori. "Nemam potrebu objašnjavati, ali u ovom slučaju je takva odredba i logična. Možda je treba bolje objasniti, ali to treba netko drugi, a ne mi jer onda zvuči kao da se pravdamo”, kaže.

Na pitanje o štednji koja iznosi više od milijun i šesto tisuća kuna kaže: “Neki su kolege odlučili kupiti stan u Zagrebu, ali oni su rijetki. Došli smo u fazu propitivanja životnih odluka zastupnika. Ja se nemam potrebu ispričavati jer sam pet puta izabran u Sabor, a vi me na to navodite. Meni nije logično da državni dužnosnici koji nisu iz Zagreba moraju plaćati podstanarstvo, a da to zastupnici iz Zagreba ne rade. Neka se svi zastupnički troškovi plaćaju iz plaća zastupnika. Ovdje su konstantno difamirani zastupnici koji su došli u Zagreb. Nema tu kraja. Jučer je kolegica došla na tapetu jer je 52 km od Zagreba, da je granica 60, bila bi 62", kazao je Bauk.