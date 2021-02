BAUK U SABORU O AKTUALNOJ ‘AFERI’: Nema govora mržnje, Plenković nas danima trola s ‘monkey challengeom’

Kapulica je poručio da su u HDZ-u spremni trpjeti različite vrste uvreda, podnositi da ih se naziva “pripadnicima iskvarene partitokracije i korumpirane odnarođene i čatuličke klase i izdajničkim političarima”

Saborski zastupnik HDZ-a Mario Kapulica osvrnuo se na potez vlasnika kafića iz Rijeke upozorivši da se društveni odnosi ne mogu rješavati otvaranjem prostora za govor mržnje, a Arsen Bauk (SDP) ustvrdio da nije riječ o govoru mržnje ni diskriminaciji već o oštroj kritici vlasti.

“Ako se nastavi politika podržavanja ne samo izjava nego i konkretnih akcija koje u hrvatsko društvo žele uvesti segregaciju, odnosno na predrasudama utemeljeno razdvajanje ljud,i ne bi me iznenadilo kada bi netko predložio da se u saborskom Poslovniku uvedu posebna pravila za one koji su prestali zasluživati uvažavanje njihova dostojanstva , a to su zastupnici HDZ-a”, rekao je Kapulica u srijedu iznoseći stajalište Kluba HDZ-a.

MILETIĆ O RIJEČKOM KAFIĆU: ‘U javnost se puštaju spinovi i bacaju kosti da se zaboravi bitno’

Kapulica: Govor mržnje nije rješenje

Ustvrdio je kao bi se tako, primjerice u Poslovnik moglo uvesti da “HDZ-ovi zastupnici nemaju pravo na repliku ili ispravak netočnoga navoda jer sve što se njima kaže je gola istina, a niti na povredu Poslovnika jer nema te uvrede koju nisu zaslužili”. Kapulica je dodao da bi u stvarnom životu takav poseban tretman onda vrijedio za sve one povezane s HDZ-om te za njihove obitelji i glasače.

“Možda ne bi bio loše na vrijeme poručiti ljudima koji HDZ podržavaju da to ne smiju činiti jer bi mogli ostati bez temeljnih ljudskih prava i prva na poštivanje i dostojanstvo” rekao je.

Napomenuo je kako je već bilo predloženo da “HDZ-ovcima u crkvi treba uskratiti pričest”, istaknuvši kako kako njihovu djecu “možda sutra netko neće primiti u dućan, ili će ih izbaciti iz tramvaja jer nisu predvidjeli mjesto za obojene, da za obojene mržnjom koju netko usmjerava na njih i sve ono što je vezano uz HDZ”.

VLASNIK RIJEČKOG KAFIĆA KOJI NE ŽELI HDZ-OVCE: ‘To je bio krik malog čovjeka. Oni se zamaraju nebitnim kafićem, a nešto se valja iza brda’

HDZ spreman trpjeti različite uvrede

Ocijenio je da “iako je član HDZ-a nije savršen kao što to nije ni jedna stranka ili grupa ljudi”, te da “iako po nekima pripada ‘ljudskoj podvrsti vrijednoj prijezira i gađenja’ ima uvjerenja i vjeruje u hrvatskoga čovjeka, slobodnu i demokratsku Hrvatsku, snagu i zrelost hrvatskoga društva”.

Kapulica je poručio da su u HDZ-u spremni trpjeti različite vrste uvreda, podnositi da ih se naziva “pripadnicima iskvarene partitokracije i korumpirane odnarođene i čatuličke klase i izdajničkim političarima” ali i upozorio da takve politike imaju svoje željene i neželjene posljedice.

“Ne mogu se društveni odnosi rješavati otvaranjem prostora za govor mržnje, zato pažljivo orimo tlo i pazimo što sijemo” zaključio je Kapulica.

GLASNOGOVORNIK VLADE OČEKIVAO ISPRIKU OD OBERSNELA: ‘Ovo je odraz loše situacije i nervoze u SDP-u u Rijeci’

Bauk: Slučaj u Rijeci i portal Index gruba su kritika vlasti

Arsen Bauk (Klub SDP-a) ocijenio je da slučaj ugostitelja iz Rijeke nije ni govor mržnje niti diskriminacija već kritika vlasti u vrijeme pandemije ustvrdivši da predsjednik Vlade i HDZ-a već tri dana provodi “monkey challenge i pokušava nas uvjeriti u nešto što ne stoji.” Smatra kako nije u redu i nije ugodno reći da netko nije dobrodošao, ali da nije riječ o kaznenom djelu.

I za potez portal Indexa ocijenio je da “nije dehumanizacija već također snažna i gruba kritika vlasti, ali ne do razine da nas premijer trola već nekoliko dana s monkey challengom”. Bauk je ocijenio da oni koji su na vlasti moraju moći otrpjeti kritiku i uvredu, a reagirati samo u iznimnim situacijama teje pozvao na smirivanje strasti.

“Ni u jednom od ovih slučajeva ne prepoznajem diskriminaciju niti išta što bi zahtijevalo reakciju pravne države”, ustvrdio je Bauk i pozvao HDZ-ovce da, ako žele adekvatno reagirati na diskriminaciju, dođu na sastanak u Židovsku zajednicu o zabrani pozdrava ZDS.

OBERSNEL POZVAO PLENKOVIĆA NA KAVU U ‘TRI MAJMUNA’: ‘Mislio sam da je umjereni proeuropski orijentiran političar, ali…’

Branko Bačić (HDZ) poručio je kako očekuju da sve demokratske stranke u Hrvatskoj osude govor mržnje, a predsjednik Sabora Gordan Jandroković pozvao je sve da u sabornici izbjegavaju uvredljivo i diskriminirajuće govoriti o drugima jer, istaknuo je, ako se otvori tak put to je put bez povratka”.