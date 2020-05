BAUK SE NE BOJI IZBORA: ‘Nećemo ih moliti na koljenima da ostanu na vlasti još pet mjesec’

Arsen Bauk poručio uoči rasprave o raspuštanju Sabora: ‘Nećemo ih moliti na koljenima da ostanu na vlasti još pet mjesec’

Uoči saborske rasprave o odlasku iz zastupničkih klupa i izlasku na birališta, u RTL-u Danas gostovali su potpredsjednik Sabora HDZ-ovac Željko Reiner i predsjednik Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk.

“Meni je teško procijeniti da li će biti i kolika će biti rasprava. Kad je predsjednik bio Josip Leko, on je došao i rekao da predlaže raspuštanje Sabora, a javio se samo jedan govornik. Očekujem barem 80 ruku, ne vidim razloga zašto za to ne bi i oporba glasala. Cilj svake oporbe je doći do izbora”, rekao je Reiner za RTL.

Neće ih moliti da ostanu

Arsen Bauk je na to rekao: “Mi primamo na znanje volju većine da se krati mandat za pet mjeseci. Nećemo ih moliti na koljenima da ostanu na vlasti još pet mjeseci”. Na konstataciju kako je predsjednik SDP-a Davor Bernardić rekao da nitko od članova “Restart” koalicije neće pristupiti glasanju o raspuštanju izbora, Bauk je rekao da će donijet konačnu odluku prije samog glasanja.

“Uvjet koji smo ponavljali je sloboda kretanja i sloboda javnog okupljanja. Izbori, da bi bili regularni, mislim da su to dva ključna uvjeta. Radujemo se izborima, želimo što prije promjene”, kazao je Bauk.

Koji su im datumi prihvatljivi?

Na pitanje je li ova izjava suprotna od onoga što je rekao Bernardić, Bauk je poručio da će imati sjednicu kluba prije. Upitan koji im datum izbora odgovara kazao je da su sva četiri datuma “ok” i da su dva srednja “prihvatljiva”.

Na pitanje zašto im odgovaraju dva srednja datuma, Bauk odgovara: “Zbog toga što je veća vjerojatnost da će veći dio ljudi biti u gradovima i svojim kućama. Nama odgovara i želimo da što više građana dođe na izbore.”

Reiner je na isto pitanje odgovorio kako je je to stvar odluke predsjednika Republike Zorana Milanovića. “Potpuno nam je svejedno, mi ćemo pobjediti”, uvjeren je.

O Škorinoj izjavi

Reiner je komentirao i izjavu bivšeg predsjedničkog kandidata Miroslava Škore da je na ovaj način premijer Andrej Plenković “abdicirao”. “Tko god tako kaže, treba se malo upoznati s Ustavom i zakonom. To nisu prijevremeni izbori, ovo će biti regularni izbori”, smatra Reiner.

Upitan kakva će biti kampanja, Bauk je rekao da se nada kratkoj kampanji kako bi onemogućili vladajuće da ne koriste državne resurse.

