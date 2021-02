BAUK OTKRIO ZAŠTO MU JE RESTORAN U IMOTSKOM ZABRANIO ULAZ I DODAJE: ‘Taj izraz bi trebalo zamijeniti s nisu dobrodošli’

‘Smatram da se sve ovo dogodilo zbog mog istupa glede karnevala u Imotskom gdje se spaljuju lutke istospolnog para s djetetom’

Na pitanje je li slučaj kafića “Three Monkeys”, čiji je revoltirani vlasnik pokrenuo niz reakcija rekavši da HDZ-ovci nisu dobrodošli, dobio nastavak u Imotskom gdje su zabranili ulazak u hotelu i restoranu “Zdilar” Arsenu Bauku i Nenadu Staziću, jutros je Bauk u emisiji “U mreži Prvog” HRT-a rekao da vlasnik kafića ima legitimno pravo na kritiku oporbe ili vladajućih.

Međutim, dodao je kako bi trebao izraz “zabranjen ulaz” zamijeniti s nisu dobrodošli. “Smatram da se sve ovo dogodilo zbog mog istupa glede karnevala u Imotskom gdje se spaljuju lutke istospolnog para s djetetom”, rekao je Bauk.

Naglasio je kako očekuje glede ovog incidenta obranu premijera Andreja Plenkovića te je rekao kako se izuzetno raduje zato što je HDZ već krenuo u tom smjeru. “Prva reakcija HDZ-a bila je korektna”, istaknuo je.

Prešućivanje diskriminacije?

Kandidat HDZ-a za zagrebačkog gradonačelnika, Davor Filipović, rekao je da su na slučaj u Imotskom HDZ i premijer Andrej Plenković promptno reagirali i osudili neprimjereni ispad. “Premijer je reagirao kako bi pokazao na neprimjereno ponašanje u našem društvu. Svjedoci smo napada na Vladu, kaznenog djela s elementima terorističkog čina, koji su neki pokušali relativizirati.

Također, u Rijeci je došlo do slanja diskriminatorne poruke prema članovima i simpatizerima HDZ-a. No kada se prešućuje jedna diskriminacija, to dovodi do isključivosti koja se na žalost, jučer dogodila u Imotskom”, rekao je.

Sandra Benčić iz Možemo naglasila je da tema kritike vlasti ne može u ovom trenutku biti predmet prioriteta medija i politike već 10 dana u situaciji kada je ogroman broj ljudi ostao bez posla i žive na rubu egzistencije. “Ako stvarno želimo govoriti o diskriminaciji i govoru mržnje, idemo govoriti o slučajevima koje je HDZ prešućivao”, naglasila je.

Igor Peternel iz Domovinskog pokreta rekao je da kada govorimo o zaštiti, trebamo govoriti o zaštiti ranjivih skupina i malih ljudi, a ne o zaštiti vladajućih struktura. Filipović mu je replicirao i rekao kako je promašio teze, zato što bi se on kao bivši član HHO-a trebao boriti za zaštitu svih.

