ARSEN BAUK OPRAVDAVA PREDSJEDNIKA: ‘Milanović je ponekad previše opisan pa mora pojašnjavati što je mislio’

Predsjednik Kluba zastupnika SDP-a u Hrvatskom saboru, Arsen Bauk, smatra da će novi predsjednik stranke, koji će biti izabran sutra između Željka Kolara i Peđe Grbina, imati bolju startnu poziciju i neće se morati dokazivati kao izabrani predsjednik.

“Broj preferencijalnih glasova na parlamentarnim izborima, kao i istraživanje agencije, pokazuju da se biraju ljudi koji su se kandidirali za predsjednika stranke dokazani članovi. Oni imaju ono se u Formuli 1 zove najbolja startna pozicija. Samo je pitanje hoće li netko izletjeti”, rekao je Bauk na televiziji N1.

Podjele u SDP-u na osobnoj, a ne ideološkoj razini

S Davorom Bernardićem, kaže, SDP je najprije bio u velikom zaostatku da bi potom pretekao HDZ, ali ankete su se na koncu pokazale netočnima.

“Mi kontrolnog mehanizma osim anketa nemamo. Što je naš rejting viši, nezadovoljstvo i podjele su manji. Podjele su na osobnoj razini, nema nikakvog ideološkog dijeljenja. Taj bi teret trebao biti što manji, i vidim da su se neki tereti smanjili i nadam se da će tako i nastaviti. (…) Kada se predsjednik izabere, on će biti u novoj ulozi, on će morati ne samo komentirati nego i donositi odluke, a to je podložno kritici”, rekao je Bauk.

Osvrnuo se i na nezadovoljstvo nekih članova stranke time što je u Predsjedništvo SDP-a ušao Željko Sabo, koji je 2015. godine pravomoćno osuđen za pokušaj podmićivanja vukovarske vijećnice HDZ-a Marije Budimir, a zbog čega je odslužio i zatvorsku kaznu.

“Pristojan broj članova glasao je za Željka Sabu. Ne bih komentirao to za što je optužen, ali da sam na mjestu naših političkih protivnika koristio bih to kao argument”, rekao je Bauk.

Bernardić se uskoro vraća u Sabor?

Kada je u pitanju bivši šef SDP-a Davor Bernardić, Bauk kaže kako će se on uskoro aktivirati u Saboru.

“Bernardić je rekao da će neko vrijeme izbivati iz javnosti, i vjerujem da će se u nekom trenu aktivnije uključiti u rad Sabora, pretpostavljam nakon izbora u stranci”, kazao je.

Bauk je ponovno prokomentirao i posljednje javne istupe predsjednika Republike Zorana Milanovića, koje su izazvale lavinu kritika. Bauk smatra da je to dio Milanovićevog stila i da nije neočekivano.

“Njegova komunikacija nije drugačija nego kakva je bila dok je bio premijer, samo su mu ovlasti bile drugačije. Nekada je previše opisan, pa je potrebno kasnije da pojasni što je točno mislio”, rekao je Bauk gostujući na televiziji N1.

