BAUK OBJASNIO MILANOVIĆEVU IZJAVU DA SU MINISTRI NAMAGARČENI: ‘Shvatio sam da ih predsjednik brani…’

‘Ostaje pitanje o tome koliko i dokle bi najviši državni dužnosnici trebali znati ono što rade druga državna tijela’

SDP-ov Arsen Bauk komentirao je za N1 odnos predsjednika Vlade Andreja Plenkovića i predsjednika države Zorana Milanovića, rekavši kako vjeruje da će nakon sjednice ministar Davor Božinović razjasniti neke stvari koje su i javnosti i nejasne zastupnicima te da ćemo do tada čekati i pratiti ovo što se zbiva između predsjednika i premijera.

“Kada sa strane stavimo njihova podbadanja koja su dosta kreativna, ostaje pitanje o tome koliko i dokle bi najviši državni dužnosnici trebali znati ono što rade druga državna tijela. Pod pretpostavkom da su i ministar unutarnjih poslova i predsjednik Vlade odgovorne osobe i da neće biti ti od kojih će curiti informacije o istragama i s obzirom na ovaj dio odredbi drugih zakona koji govore o koordinaciji svih državnih tijela i ulozi predsjednika Vlade i predsjednika države, onda je to jedna ozbiljna tema koja zaslužuje ozbiljnu raspravu koji bi prvenstveno trebali provesti njih dvojica s najbližim suradnicima”, smatra Bauk.

Milanović brani ministre?

Osvrnuo se i na Milanovićevu izjavu na Facebooku u kojoj se “ispričao” ministrima za “koje su Predsjednik Vlade i neki njegovi suradnici svojom indolentnošću, neradom i nepoduzimanjem doveli u položaj namagarčenja, tj. izložili ih nezasluženoj blamaži”.

“Shvatio sam da predsjednik brani ministre jer doista sam sasvim siguran da ih je netko upozorio da se oni ne bi doveli u takvu situaciju”, rekao je Bauk.

Curenje informacija u aferi Janaf

Komentirao je i curenje informacija o istrazi u aferi Janaf. “Mislim da dio ovog što se objavljuje u medijima, a u medijima se ipak objavljuje nakon što završi ta vrsta obrade, ima određeni učinak na stvaranje dojma o određenim osobama, a onda i na neki način opravdanje rada organa gonjenja. Onda se više ne postavlja pitanje zašto.

Bez obzira na to što je riječ o neovisnim tijelima, i DORH i policija i USKOK pod određenom su kontrolom javnosti i nije im svejedno kad dođu određena pitanja i na njih se traži logični odgovori.”

Nesrazmjer između plaće i imovine

Kod političkih dužnosnika, ali i šefova javnih tvrtki nerijetko postoji veliki nesrazmjer između plaće i imovine koju posjeduju. Bauk kaže da su mnogi politički dužnosnici zbog grešaka u imovinskim karticama završili svoje političke karijere te dodaje da su šefovi javnih tvrtki vjerojatno četvrti ili peti u interesu javnosti pa prolaze ispod radara.

“Kovačević sigurno ima na stranici Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa svoju imovinsku karticu i ako nije prijavio sve što je trebao, to je dovoljno da se protiv njega pokrene postupak, barem pred Povjerenstvom”, dodao je Bauk.

Što se tiče pitanja sigurnosne provjere ministara, kaže da ona za njih nije obavezna i da kandidati za ministre nikada nisu sigurnosno provjeravani. Dodao je da se to nije moglo ni fizički izvesti nakon izbora. “Onoga koga je narod izabrao na izborima ne može SOA dodatno diskvalificirati da ne obavlja neku dužnost. Naravno, premijer uvijek može zatražiti sigurnosnu provjeru za sve suradnike i može im reći da će ih mijenjati ako odbiju to, ali to nije njegova zakonska obveza”, zaključio je Bauk za N1.

