BAUK O PREPUCAVANJU MILANOVIĆA S PULJAK I OREŠKOVIĆ: ‘Evo, sad su dobile dodatnu medijsku pozornost’

‘To je jedna politička utakmica s nekim potezima koji su meni, barem sa strane kolegica, potpuno neshvatljivi. Ali to je njihovo pravo, da na takav način djeluju. Evo sad su dobile dodatnu medijsku pozornost u čemu im je predsjednik svesrdno pomogao’, kazao je SDP-ovac Bauk

SDP-ov saborski zastupnik Arsen Bauk osvrnuo se na izjave predsjednika Zorana Milanovića o zastupnicama Daliji Orešković i Marijani Puljak, koje su mnogi ocijenili seksističkima i neprimjerenima. Podsjetimo, nakon što su njih dvije na ulaz zgrade u Slovenskoj 9, gdje se nalazio tzv. “Kovačevićev klub” u koji je zalazio i Milanović, postavile tablu s natpisom “Ured predsjednika Republike”, on im je uzvratio nazvavši ih “samodopadnim narikačama”.

Bauk kaže da je performans Orešković i Puljak doživio kao napad na Milanovića.

‘Njihovi potezi meni su potpuno neshvatljivi’

“Meni je malo čudno da zastupnici opozicije koji su u opoziciji Vladi, ne predsjedniku, idu tamo gdje idu ministri i uopće to ne spomenu. Nego spomenu predsjednika RH. Prema tome, to je jedna politička utakmica s nekim potezima koji su meni, barem sa strane kolegica, potpuno neshvatljivi. Ali to je njihovo pravo, da na takav način djeluju. Evo sad su dobile dodatnu medijsku pozornost u čemu im je predsjednik svesrdno pomogao”, kazao je Bauk na pitanje novinara N1.

Bauk je prokomentirao i izjavu Dalije Orešković da ju je svojedobno na čelo Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa imenovala Vlada, tj. većina u Saboru, a ne tadašnji premijer Milanović koji tvrdi da ju je on postavio na to mjesto.

“Tadašnji premijer bio je predsjednik stanke koja je držala većinu u Saboru i bez političke odluke te stranke ona sigurno ne bi bila izabrana. Ne znam je li vam to treba nacrtati. Predsjednik HDZ-a, koja je najveća stranka u Saboru, je predsjednik Vlade Plenković i sasvim sigurno bez političke odluke te stranke ne bi niti gospođa Novaković mogla biti izabrana, je li tako? Zašto mislite da je bilo drugačije kad je gospođa Orešković izabrana? Mislim da se ona pravi malo ovako kao da ne zna na koji način je došlo od odluke o njezinom izboru”, kazao je Bauk.

