BAUK NAPAO PLENKOVIĆA ZBOG NAJAVE POVEĆANJA PLAĆA U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA: ‘Ponaša se kao Djed Mraz u predizbornoj godini’

“Umjesto da negdje smanje troškove i plaće, oni su jednostavno odlučili više uzeti građanima od poreza i dati u plaće, a to nije kapitulacija. To je za sada dribling”

Predsjednik Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk ocijenio je u srijedu da je najava povećanja plaća zaposlenih u državnom i javnom sektoru za 6,12 posto prvenstveno dobra za premijera Andreja Plankovića zato što ga pokazuje kao Djeda Mraza u predizbornoj godini.

“Premijerov potez s najavom povećanja plaća je prvenstveno dobar za premijera zato što ga pokazuje kao Djeda Mraza u predizbornoj godini. Očito je Vlada odlučila povećati plaće svima kojima može, a ne onima koji su trenutačno deficitarniji. Zahtjev prosvjetnih sindikata bio je usmjeren na koeficijent složenosti poslova, a ne za osnovicu. Što se tiče odustajanje od PDV-a, tu je uzeo svima“, kazao je Bauk.

Vidio sam da su prosvjetni sindikati negativno reagirali na najavu premijera da će zaposlenicima u državnoj i javnoj službi doći do povećanja plaća od 6,12 posto, dodao je.

‘Reforma koju je Vlada najavljivala je propala’

“U prvoj analizi, u klupama, dok su kolege iz HDZ-a pljeskale, utvrdili smo da odustajanje od smanjenja PDV-a na 24 posto znači povećanje oko dvije milijarde prihoda u proračunu, a ovo povećanje od četiri posto u 2020. godini znači 1,2 milijardi kuna, što znači da će negdje još raspodijeliti 800 milijuna kuna pa ćemo vidjeti kako će to raspodijeliti. Možda lokalnoj samoupravi zbog promjene poreza na dohodak ili na neki drugi način, što ćemo vidjeti kada dođe proračun. A tada ćemo vidjeti i kakvo je stanje u parlamentarnoj većini“, najavio je.

Bauk je rekao da se dogodilo ono što je i predvidio da će se nešto dati, ne previše, a da će partneri reći da su oni zaslužni. “Uostalom, kao i situacija s referendumom. Na kraju sutra u Saboru imamo samo zakon za koji su sindikati skupili potpise, a cijela daljnja reforma koju je Vlada najavljivala je ponovno propala”, smatra Bauk.

Bauk kaže da povećanje plaće svima u državnom i javnom sektoru ne bi nazvao drugom kapitulacijom Vlade pred sindikatima, jer bi to bila kapitulacija kada bi pod pritiscima morali povećati rashodovnu stranu, a oni su samo napravili preraspodjelu.

‘To nije kapitulacija, to je sada dribling’

“Umjesto da negdje smanje troškove i plaće, oni su jednostavno odlučili više uzeti građanima od poreza i dati u plaće, a to nije kapitulacija. To je za sada dribling. Ovdje je riječ o tome da građani neće imati manji porez nego će to i ove godine ići u plaće”, napominje.

Na pitanje nije li se upravo SDP bunio protiv smanjenja PDV-a na 24 posto, Bauk kaže da su oni predlagali reforme u porezu na dohodak koji bi se odnosio na sve one koji primaju plaću dok se HDZ-ov prijedlog odnosi samo na one koji primaju plaću iz proračuna.

Ocijenio je i da ova situacija vjerojatno donekle umanjuje tenzije unutar vladajuće koalicije, a, dodaje, nije mislio da će te tenzije biti tolike da će rezultirati prijevremenim izborima.

“Ovo sve je bilo nekakvo pozicioniranje, a o prijevremenim izborima na kraju će odlučiti HDZ kada im bude najviše odgovaralo“, ocijenio je Bauk, pozvavši HDZ da ih raspiše što prije.

‘Pokrili su koalicijske partnere, a ostaje im problem sindikata’

Vlada i HDZ će više računa voditi o tome što im kažu sindikati što se tiče štrajka da im to ne napravi nekakvu veću političku štetu, a koalicijske partnere će slušati onoliko koliko je nužno, smatra Bauk. Ovime su, dodaje, pokrili koalicijske partnere, a problem sindikata im ostaje, iako će i oštrica sada biti nešto manja zbog toga što će i oni sada raspravljati trebaju li prihvatiti ovih šest posto.

Namirivanje koalicijskih partnera je kratkotrajno, to još vrijedi za ovaj proračun, a nakon toga su im praktički nepotrebni, dok su sidnikati trajna obaveza svake vlade jer mora voditi dijalog i sa sindikatima i s poslodavcima. U ovom trenutku su im zbog proračuna potrebni koalicijski partneri, a onda će se naglo okrenuti sindikatima i pokušati izbjeći tenziju u izbornoj godini, kao što su izbjegli i referendum, zaključio je Bauk.