BAUK I BUTKOVIĆ SE ZAKAČILI ZBOG KOLINDE, HDZ-OVAC MU SPUSTIO: ‘Ponijela ga euforija. Trajat će to 15-ak dana…’

U emisiji Nove TV koja se bavi predsjedničkim izborima komentatori su između ostalog bili SDP-ovac Arsen Bauk koji logično podržava Zorana Milanovića i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković čiji je favorit Kolinda Grabar-Kitarović. Uživo su se skoro porječkali Bauk i Butković nakon što je SDP-ovac komentirao kampanju aktualne predsjednice pa kazao da je “kampanju odradila dosta loše”.

“Mislim da se u jednom trenutku postavilo opće pitanje je li ona uopće sposobna iznijeti kampanju do kraja zbog nekih njezinih nastupa koje su svi komentirali, počevši od društvenih mreža pa nadalje. Čini mi se da su neki govorili o zdravstvenom stanju, pa da ne idemo dalje sad u detalje”, komentirao je Bauk na Novoj TV.

No, Baukovi komentari nisu dobro sjeli Butkoviću pa je rekao “da je gospodina Bauka malo ponijela euforija” i da će “trajati to 15-ak dana”, a onda će on opet doći na početak”. SDP-ovac mu je na to odgovorio: “Sad smo na početku, tek ćemo doći na kraj”.

