BATARELO PODRŽAO NOVOG BRAZILSKOG PREDSJEDNIKA: ‘Bog iznad svega, manjine će se morati promijeniti’

Vice John Batarelo prokomentirao je na svom Facebooku dolazak na vlasti u Brazilu radikalnog desničara Jaira Bolsonara

Nije trebalo nagađati tko će od naših (ultra)desničarskih konzervativaca biti sretan nakon što je novi brazilski predsjednik postao radikalni desničar Jair Bolsonara. Sigurno pogađate, riječ je o australskom emigrantu Vice Johnu Batarelu, koji se na svom Facebook profilu kratko naslađivao pobjedom desničarskog radikala a potom i citirao njegovu izjavu o sekularizmu.

Jasno je zašto bi Bolsonar Batarelu bio svjetonazorski blizak, s obzirom da je riječ o ljudima koji zastupaju slične regresivne stavove. Stoga je manje zanimljivo što je napisao komentar u kojemu implicitno pozdravlja Bolsonarov dolazak na vlast.

“Bolsanaro u Brazilu 🇧🇷. “Progresivci”, militantni sekularisti, genderisti, i ljevica na aparatima…”, napisao je Batarelo.

Zagovaranje kršćanske teokracije

Puno je indikativnije što je Batarelo u jednom komentaru ispod svog Facebook posta citirao jednu izjavu Bolsonara usmjerenu protiv sekularne naravi države koja ne koristi samo ateistima, već i pripadnicima drugih, nekršćanskih vjera i općenito ljudima nekršćanskog svjetonazora da slobodno prakticiraju svoja uvjerenja.

“O sekularizmu: God above everything. There is no such thing as this secular state. The state is Christian and the minority will have to change, if they can”, citirao je Batarelo Bolsonarovu totalitarističko-kršćansku misao koja u prijevodu ide nekako ovako: “Bog iznad svega. Ne postoji nešto tako kao sekularna država. Država je kršćanska a manjine će se morati promijeniti, ako mogu”.

Homofobni i mizogoni stavovi Bolsonara

Riječ je o izjavi koju je Bolsonaro izrekao u govoru tijekom kampanje prošle godine, kojom je jasno izrazio želje za kršćanskom teokracijom u Brazilu. Inače, Bolsonaro je poznat po još nekim homofobnim i mizogonim stavovima koji bi trebali biti stvar prošlosti, ali to nisu, pa se mnogi mačo kršćani rastope kad ih čuju. Evo nekoliko njegovih izjava, kako prenosi Patheos:

“Ako ti se sin počne ponašati tako, kao gej, zaslužuje da ga se odalami i promijenit će ponašanje.”

“Neću se boriti ili diskriminirati, ali ako vidim dvojicu muškaraca na ulici, udarit ću ih.”

“Ne bih mogao voljeti gej sina. Neću biti licemjer: Radije bih da mi sin umre u nesreći nego da se pojavi s (gej) brkovima. Za mene bi bio mrtav.”

Bio je slab kad je dobio kćerku

Vezano za žene, Bolsonaro jednako takve radikalne stavove.

“Imam petero djece. Četvorica su dečki, a na petom sam bio slab pa sam dobio kćerku.”

“Nisam nikada tukao bivšu ženu. Ali razmišljao da je upucam nekoliko puta.”

“Ne bih te nikada silovao (žensku političarku) jer ne zaslužuješ to.”

