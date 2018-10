BATARELO IMA PRETENZIJE PREMA TUĐEM TERITORIJU: Čestitao neovisnost uz kartu iz 17. stoljeća, nije bio sretan s komentarima

Vice Batarelo čestitao neovisnost uz kartu Hrvatske iz 17. stoljeća

Australski Hrvat Vice John Batarelo, koji je emigrirao u Hrvatsku 1990. godine i postao poznat prema svojim radikalnim stavovima pod utjecajem konzervativne struje rimokatoličanstva, predsjednik udruge Vigilare, objavio je jučer na Facebooku, na Dan neovisnosti, komentar u kojemu čestita Dan neovisnosti uz kartu Hrvatske iz 17. stoljeća.

“Hrvatska, neovisna i suverena država.

Hvala Bogu. Čuvajmo ju! Naraštaji prije nas su samo mogli sanjati slobodu koju imamo danas.

Sretan dan neovisnosti!”, napisao je na svom Facebooku Batarelo i priložio kartu iz vremena kada nismo postojali kao samostalna i nezavisna država.

Implicitnim teritorijalnim pretenzijama ovog australskog Hrvata nisu baš svi njegovi prijatelji bili zadovoljni, nakon čega se razvila i kraća rasprava u kojoj su mu neki prigovorili da se odriče Istre.

‘Da se zadovolji sve apetite trebalo bi utrostručiti površinu’

Netko mu je napisao kako “svatko iz naše bogate i duge povijesti može izvući neku zemljopisnu kartu koja njemu odgovara. Da se zadovolji sve apetite trebalo bi utrostručiti površinu.”

“Nisu to nikakvi apetiti, jednostavno hrvatske povijesne zemlje, sjećanje i zahvala za to što imamo danas, neovisnu hrvatsku državu, matica svih Hrvata”, napisao je Batarelo, na što mu je odgovoreno kako “i Srbi i Turci mogu isto reći da su to njihove povijesne zemlje – ovisi o datumu zemljopisne karte”.

“Lijepa povijesna karta iz 17. stoljeća”

“Jeste vi ljudi pri sebi, tko se odriče Istre ili bilo koje hrvatske zemlje? To je jednostavna lijepa povijesna karta iz 17. stoljeća koja je originalno nacrtana radi jedne rasprave u hrvatskom papinskom zavodu Sv. Jeronim u Rimu u to stoljeće . Istra je itekako uključena tu, samo što nije pobojena. Inače su ove karte naknadno pobojane ali to je manje važno”, napisao je Batarelo iziritiran kritičkim komentarima.