BAŠ ŽESTOKO ‘RIBANJE’: ‘Stožer je rak-rana. Odlučuju po svojoj volji o svemu i svačemu, dopuštaju si bezobrazluk! Ne znaju jezik, to je idiotizam’

‘Plenković ne može biti toliko bolji koliko se to od njega očekaje, realno govoreći, a Bernardić, ako se ne osramoti je dobro prošao’

Uoči izbora 5. srpnja, u ponedjeljak će se u 20 sati na RTL-u održati prvi veliki duel kandidata za premijera, šefa HDZ-a Andreja Plenkovića i šefa SDP-a Davora Bernardića. RTL-ovi izborni analitičari Žarko Puhovski i Krešimir Macan u večerašnjem RTL-u Danas najavili su to sučeljavanje lidera dviju najvećih stranaka.

Puhovski je rekao kako svi očekuju da će bolji biti Plenković, pa, prema tome, profitirati može samo Bernardić. “Plenković ne može biti toliko bolji koliko se to od njega očekuje, realno govoreći, a Bernardić, ako se ne osramoti je dobro prošao. To više što sad Bernardić nastupa ko netko tko vodi i ima po mom sudu dobru priliku da poentira sutra, neovisno što će u samom tekstu Plenković biti uvjerljiviji”, rekao je na početku Puhovski.

Macan smatra da Bernardić teško može argumentima nadmašiti Plenkovića. “Argumentima teško, ali dojmom možda da. Od njega se manje očekuje i ako preskoči ta očekivanja svi će reći bio je bolji nego smo mislili, a za Plenkovića više-manje znamo kako je standardno. On bi morao prilično skočiti od svog standardnog garda. Bit će teško, dugo će to trajati, pitanje je tko će izgubiti živce u ta dva sata”, rekao je Macan.

Nekorektna situacija pred izbore

Upitan odvija li se u Hrvatskoj fer, demokratska utrka, Puhovski kaže da nemamo korektnu situaciju te da ne postoje nikakvi realni uvjeti za korektne izbore.

“To ne znači da su oni protuzakoniti, protuustavni, ali naprosto nije normalna situacija, ni u smislu okupljanja kandidata i kandidatkinja s biračima, ni okupljanja na biračkim mjestima jer izgleda da ljudima iz domova neće dati da glasaju. Sutra se može dogodi da u BiH kažu da se izbori neće održati zbog zoaštravanja zdravstvene situacije. Jako puno toga visi, a iznad svega imamo Stožer koji je nekakvo nadpolitičko tijelo koje odlučuje po svojoj volji o svemu i svačemu. Sad kaže ‘ovo se smije, ovo se ne smije’. Stožer je rak-rana u ovom trenutku. Ti ljudi sebi dopuštaju takav bezobrazluk, na čelu s Capakom, da kažu da ja ne mogu sam odlučiti o samoizolaciji. Možda kontroliraju medicinu, ali ne i jezik. Samoizolacija je nešto o čemu ja odlučujem. I to je politikantsko igranje koje će im jako naštetiti”, smatra Puhovski.

Macan se s tim stavom Puhovskog nije složio pa je naveo primjer. “Ja sam poslodavac. Da mi dođu sutra sve cure i kažu ‘mi smo se odlučile izolirati’, ajde ti radi bez njih 14 dana. Ja ne mogu bez njih. Kako da ja znam imaju li opravdan razlog ako to nije odobrio epidemiolog? Što ću ja onda?”

Puhovski je na to odgovorio da je problem u jezičnom terminu.

“Samoizolacija je kad se ja posvađam sa ženom i odem u drugu sobu. Oni ne znaju jezik, to je idiotizam i sad su se našli u poteškoćama jer su uveli glupi termin i onda imate policiju koja tjera ljude da se drže samoizolacije. Što ima policija s mojom samoizolacijom? To je potpuno pobrkano. Ne zna se tko što radi. Policija tjera ljude na osnovi preporuke. Gdje ima da preporuka postoji kao pravna činjenica?!”

Kvaliteta kampanje

Potegnulo se i pitanje kvalitete kampanje. Macan je mišljenja da je kampanja nikakva. “Nitko nije napravio nikakav live skup, svi šeću, dođe njihovih 10, pljesak i to je to. Na mrežama ništa ne rade. Jako malo. Most radi nešto, Možemo!… Ti manji znaju da im treba svaki glas i onda se trude, a veliki računaju ‘doći će ovako'”.

Upitan je li odluka da idemo na izbore u srpnju bila ishitrena, Macan je rekao: “Mi ne znamo tko je razgovarao s predsjednikom Milanovićem i što su rekli rekli Bernardić i Plenković. Buni me razdoblje otkad je raspušten Sabor, mi smo imali skoro četiri tjedna pretkampanje koju nitko nije iskoristio za ništa i mi smo čekali da počne kampanja. Po toj logici, da su išli izbori na prvi datum, sve bi bilo divno i krasno.”

Puhovski kaže da je predsjednik Zoran Milanović odabrao 5. srpnja jer nije hito prvi, kao ni zadnji datum, a ni Vidovdan. “HDZ-u bi odgovarali izbori 1. 5. ili 1.6. i oni bi hametice dobili. To nisu mogli i sad je sve prekasno. Ja sam stalno govorio da bi izbori trebali biti 13. prosinca, zadnji dan moguć po Ustavu. Ako se tada ne bi mogli održati, proglasilo bi se izvanredno stanje i bili bi kad bi to bilo moguće. Sad ćemo imati pet, šest mjeseci Vladu koja se ne može zaduživati u najpovoljnijim uvjetima ikad.”

Tko će pobijediti?

Na pitanje tko će na kraju slaviti, a tko tugovati, Macan kaže: “Uff, pitate nas kao da imamo čarobnu kuglu.” Puhovski je bio nešto odlučniji, pa je ustvrdio da će svi slaviti. “SDP i njegovi će pobijediti, HDZ i njegovi će formirati Vladu, Škoro će biti jako važan u Vladi, Most će imati tri, četiri, pet mjesta pa će biti jako sretni…”

Prema Puhovskom velika koalicija je moguća samo ako se ponove izbori na jesen. Macan je dodao kako je to moguće ako Škoro bude inzistirao da Hasanbegović bude ministar kulture. “Mislim da je to zadnja točka.”

“Ako se dogodi da se ne formira Vlada, to je mjesec dana jednom mandataru pa još mjesec njemu pa mjesec drugome pa predsjednik saziva izbore i formira tehničku vladu u roku od 30 do 60 dana i bit će opet izbori u 12. mjesecu”, rekao je Puhovski te dodao kako smatra da će izlaznost biti jako loša. S njim se nije složio Macan, jer smatra da situacija još uvijek nije katastrofalna. “Ako se ne pogorša, mogla bi biti dobra, iznad 50 posto.”

‘Nema nijedne seksi teme’

Puhovski se požalio kako je kampanja dosadna. “Kampanja je naprosto dosadna. Nema nijedne jedine seksi teme. Dosadna je, ljeto je, strah od zaraze, neke skupine neće moći izaći na izbore, ovi mali o kojima je riječ mogu malo njih motivirati zato što su mali, a veliki su počeli kiksati. HDZ je teško oštećen što nema Vasu Brkića. Tu je atmosfera loša, nema teme o kojoj se raspravlja, nego nešto muško-žensko…”

