BAŠ NITKO NIJE KRIV? Ministarstvo objavilo izvješće o splitskom Domu za starije: ‘Postupalo se bez propusta’

Na službenoj stranici Ministarstva zdravstva napokon je objavljeno izvješće o postupanjima i suzbijanju širenja koronavirusa u splitskom Domu za starije i nemoćne. U stvaranju tog objedinjenog izvješća sudjelovalo je i Ministarstvo demografije te su do došli do zaključaka da u postupanju zdravstvenih djelatnika kao i drugih djelatnika Doma nije bilo propusta i nepravilnosti. Podsjetimo, otkada se saznalo da neki štićenici imaju koronavirus, na tapeti je bio HDZ-ovac Ivan Škaričić, inače ravnatelj Doma. No, on čini se neće snositi nikakvu odgovornost.

“Korisnici su bili primjereno zbrinuti, vezano uz njihovo zdravstveno stanje, dakle uz njihove primarne dijagnoze zbog kojih su mnogi imali takve simptome (…) U postupanju izabrane liječnice obiteljske medicine nije bilo propusta s obzirom na to da je odmah nakon sumnje u infekciju Covid-19, bolesti uzrokovane virusom SARS-CoV-2, postupila prema uputama HZJZ-a”, navodi se u objedinjenom izvješću.

Prema izvješću, ni u postupanju zdravstvenih radnika Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije prema korisnicima Doma u Splitu, također nije bilo nepravilnosti i propusta. Navodi se da su žurno poduzeli i proveli sve potrebne epidemiološke mjere na temelju objavljenih epidemioloških izvida i nakon potvrde koronavirusa kod pojedinih korisnika.

U zaključku izvješća stoji da je ovo stanje za koje nitko nije imao gotovog recepta, a da je borba s virusom tražila pojačanu budnost, brze reakcije, disciplinu i prilagodbu na nove okolnosti. Navodi se i da su domski korisnici u sve većem broju iznimno visoke životne dobi, s brojnim komorbiditetom. Dodaju da zbog toga nije lako utvrditi što je uzrokovalo promjenu stanja ili povišenu temperaturu.

