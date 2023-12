Općinski sud u Splitu danas je odbio žalbu Frane Barbarića koju je podnio na rješenje Državnog inspektorata za rušenje njegove bespravno građene vile s bazenom na otoku Hvaru. Do sada su mu stigle i tri novčane kazne u vrijednosti od skoro 30.000 eura koje nije platio, a oglušio se i na rješenja građevinskih inspektora. Šef HEP-a morao bi sam započeti s rušenjem vile, a ako do toga ne dođe - to će učiniti država.

Nakon što su ove informacije izašle u javnost, Frane Barbarić poslao je priopćenje u kojemu navodi kako će vilu srušiti - sam, piše Jutarnji list. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Uvažavajući slobodu izražavanja, a time i slobodu medija, tijekom proteklih mjeseci i tjedana u medijima je iznesen čitav niz netočnih informacija vezanih uz spor koji se pred Upravnim sudom u Splitu vodi u povodu rješenja donesenog od strane Državnog inspektorata.

Od prvog dana kada je pokrenut postupak od strane Državnog inspektorata vezan uz moju obiteljsku kuću aktivno sam sudjelovao u svim postupcima te sam odmah rekao da ću ukoliko se sudskom odlukom utvrdi da je rješenje Državnog inspektorata točno, sam srušiti kuću. Usprkos činjenici da se u svim medijima tema postupka koji se vodi između mene i Državnog inspektorata pojavljuje kao udarna vijest, niti u jednom trenutku nisam želio javno istupati kako bih izbjegao bilo kakve napade da kao predsjednik uprave državnog poduzeća utječem na rad suda. Smatrao sam i još i dalje smatram da kao svaki građanin imam pravo na korištenje svih pravnih sredstava kako bih se obranio a i kako bih zaštitio svoje interese.

Međutim, smatram da je posljednjih mjeseci od strane pojedinih medija prekoračena granica i da su ciljano izvještavali na način kako bi se vršio dodatan pritisak na pravosuđe.

S druge strane, budući da je 1. prosinca 2023. godine Upravni sud u Splitu donio presudu u kojoj je ocijenio da se u konkretnom slučaju ne radi o rekonstrukciji, poštovat ću odluku Suda i srušiti objekt o svom trošku te podmiriti sve druge uz to vezane troškove. Kako sam već više puta istaknuo, u čitavom ovom slučaju i postupku, niti hrvatski građani, porezni obveznici, niti državni ili općinski proračun nisu snosili niti će snositi nikakvu štetu. Materijalni teret je isključivo moj. Pritom napominjem da ću uložiti žalbu Visokom upravnom sudu, te ukoliko presuda bude donesena u moju korist tražit ću naknadu za rušenje.

Također se želim osvrnuti na činjenicu da je u drugim predmetima rušenje objekata čekalo do pravomoćnog dovršenja upravnog postupka, ali budući da je toliki pritisak medija izvršen na mene i moju obitelj koja trpi posljedice ovakvog izvještavanja odlučio sam ne čekati pravomoćnu odluku Suda.

Ovim putem želim se osvrnuti na tekst objavljen 30. studenoga 2023. u dnevnom listu Jutarnji list pod naslovom 'Bespravni graditelj Pripuz bio je u pritvoru, bespravni graditelj Barbarić i dalje je šef HEP-a. Kako?' u kojem se insinuira počinjenje kaznenog djela bespravne gradnje te se istodobno povlači paralela između mog slučaja i drugog slučaja u odnosu na osumnjičenike kojima se stavlja na teret počinjenje drugih kaznenih djela, tako i onih iz oblasti USKOK-a.

Napominjem da je kaznena prijava akt temeljem kojeg može biti podignuta optužnica i pokrenut kazneni postupak, ali koji postupak ne mora rezultirati utvrđenom kaznenom odgovornošću. U vezi s navedenim, presumpcija nevinosti zajamčena odredbom članka 6. stavka 2. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te odredbom članka 28. Ustava Republike Hrvatske čini jedno od temeljnih načela suvremenog sustava ljudskih prava. Svoju sam obranu iznio pred nadležnim tijelima i dalje smatram da nema mjesta nikakvoj kaznenoj odgovornosti jer je riječ o rekonstrukciji obiteljske kuće koju je sagradio moj djed, a za koju imam sve potrebne dokumente i papire.

Mišljenja sam da sloboda izražavanja predstavlja jedno od temeljnih načela demokratskog društva te da mediji imaju posebno važnu ulogu u društvu povezanu s prijenosom informacija. Međutim, isto tako mediji prilikom izvještavanja trebaju voditi računa o točnom i istinitom iznošenju činjenica kao i zaštiti temeljnih ljudskih prava te poštivati načelo presumpcije nevinosti."

POGLEDAJTE VIDEO: Nije sporna samo bespravna Barbarićeva vila, sad češljaju i kako je dobio struju. Grbin ispalio: 'Pa bog te mazo…'