BARANJAC POKAZAO ŠTO SU MU KOMARCI NAPRAVILI; Želio je samo zaliti vrt, a vratio se krvavih nogu: ‘Ne pomaže baš ništa…’

Fotograf Marijo Romulić objavio je video snimku na kojoj se vidi koliko je ozbiljna situacija s komarcima u Osječko-baranjskoj županiji

U Osječko-baranjskoj županiji situacija s komarcima poprima apokaliptične razmjere, a o koliko velikom problemu je riječ govori i primjer fotografa Marija Romulića koji je na Facebooku podijelio video snimku noge koju su komarci izgrizli do krvi.

Naime, Romulić je u Bilju, nedaleko od Kopačkog rita, hodao po dvorištu i u nemogućoj misiji pokušavao zaliti vrt. Kako je rekao za Index, zaliti vrt uspio je samo djelomično. “Koliko se ja sjećam nikad nije bilo baš ovako. Neizdrživo je, ne pomaže ništa, pogotovo ne zaprašivanje sada. To ih sj*be na dan, ali sutra dođu novi”, ispričao je Romulić za Index.

APOKALIPTIČNI PRIZORI IZ OSIJEKA, OVO NIJE NORMALNO: Pogledajte kako grad izgleda, i to nakon tretiranja komaraca

Kakvim se sve sredstvima bore protiv ekstremne najezde komaraca, govori primjer i 57-godišnjig Zdravka Mandića koji danima gotovo ne izlazi iz mrežom isprepletenog ogrtača kakav koriste pčelari. “Pčelari imaju bijela, a ovo je crno odijelo, odnosno mrežu koriste ribiči kako bi se spasili od komaraca. I sam sam ribič, i stoga sam ga kupio ranije, i ne misleći koliko će mi biti potrebno ove godine. Komarci doslovce idu u oči i usta i neizdrživo je. Taj ogrtač kad sjedim ispred zgrade ili čak idem u šetnju – ne skidam”, rekao je za Glas Slavonije Mandić te dodao da pri borbi koristi i motor koji, kad ga upali i stavi u “ler”, dosta dimi i tjera komarce.

Pet milijuna kuna za rješavanje problema

Vlada je na sjednici u srijedu zadužila ministarstvo zdravstva da u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije poduzme sve potrebne mjere za rješavanja problema s komaracima, a u Osijeku su se sa županom Ivanom Anušićem sastali načelnici i gradonačelnici s područja županije, piše Osijek031.

Na 8 od 20 mjernih postaja Zavoda za javno zdravstvo županije zabilježeno je 1000 jedinki komaraca u 12 sati. S obzirom na alarmantno stanje zatražena je pomoć Vlade, a premijer Andrej Plenković obećao je kako će Ministarstvo zdravstva u suradnji sa županijskim Zavodom za javno zdravstvo početi uništavanje komaraca za što će biti izdvojeno 5 milijuna kuna pomoći iz državnog proračuna.

“Mislim da je ovo primjeren i hitan odgovor Vlade i očekujem da županijski Zavod za javno zdravstvo što prije poduzme odgovarajuće mjere, a Vlada će ako će biti potrebno naći dodatna financijska sredstva da se ovo pitanje riješi što prije”, rekao je premijer.

Loš dosadašnji način uništavanja komaraca

Ministar Milan Kujundžić objasnio je da se na poplavnom području Drave i Dunava, dizanjem razine vode, stvaraju velike površine koje postaju intenzivna legla komaraca, tako da je od travnja do listopada kvaliteta života stanovništva na području Županije i Grada značajno ugrožena.

“Dosadašnji način uništavanja očito nije bio dobar i žalosno je da smo morali dočekati neizdrživu situaciju kako bi smo reagirali”, rekao je osječko-baranjski župan Anušić koji je nezadovoljan radom nekih načelnika čije općine nisu sudjelovale u tretiranju komaraca. Kao jedinu učinkovitu mjeru Anušić je najavio aviotretiranje idućega tjedna. Osim toga najavio je i osnivanje Javne ustanove kojoj će cilj biti prije svega zdravstvena zaštita od komaraca.

Nužnost aviotretiranja

Anušić je danas za Glas Slavonije izjavio kako se problem s komarcima ne može riješiti sa zemlje te upozorio na nužnost aviotretiranja.

“Vrlo je bitno reći da nema zabrane aviotretiranja. To je priča koja je bila puštena u javni prostor, ali ona nije točna. Komarce ne možemo riješiti sa zemlje. To se mora raditi kvalitetnim otrovima iz zraka, i to tako da se tretiraju područja koja su vozilima inače i nepristupačna. Bez aviotretiranja u ovom je trenutku nemoguće dobiti bitku s komarcima i mi od danas krećemo u pregovore s hrvatskom tvrtkom koja posjeduje tu vrstu aviona i koja će obaviti ove tretmane.

Mi smo uputili i zahtjev prema Ministarstvu zaštite okoliša i energetike da nam dopuste aviotretiranje rubnog pojasa Kopačkog rita, što je formalna administrativna procedura kojoj treba nekoliko dana, novac koji je odobrila Vlada RH također će sjesti na račun za dan ili dva, a još tijekom srijede ćemo postići dogovor s tvrtkom koja će obavljati tretiranja i dogovoriti nabavu nužnog sredstva za aviotretiranje. Građani se moraju strpjeti nekoliko dana, moramo obavit operativnu pripremu, ali u idućem tjednu očekujemo prva tretiranja. Vlada je za sada osigurala pet milijuna kuna i osigurat će koliko god bude trebalo dok se ovaj problem ne riješi”, rekao je osječko-baranjski župan.

Osam vrsta komaraca

Na području Grada postoji trenutno osam vrsta komaraca, a najveći ih je broj upravo s poplavnog područja koji mogu letjeti i do 75 kilometara. Stanje je u općini Bilje uz Kopački rit uistinu alarmantno, kaže načelnik Željko Cickaj, istaknuvši da su još prošle godine tražili pomoć grada Osijeka.

“Svaka općina i grad imaju svoju teoriju kada trebaju tretirati komarce, a neki to uopće ne rade i onda imamo situaciju u kojoj jedna općina tretira, a druga ne te situaciju koja je dovela do toga da je u ovom trenutku u Osijeku neizdrživo živjeti od komaraca… Moramo znati da nisu komarci samo iz Kopačkog rita, i to svima mora biti jasno. Stoga će se strategije borbe protiv komaraca morati držati svi načelnici i gradonačelnici. Do sada smo preživljavali iz godinu u godinu i nadali se sušnoj godini, bez komaraca, ali to tako dalje ne ide. Više nećemo dozvoliti da se naša županija nađe u takvoj situaciji‘‘, tvrdi Anušić.

LJUDI U ČUDU GLEDAJU VIDEO U KOJEM SKUPINA OSJEČANA MAHNITO MAŠE RUKAMA: ‘Ne rade to jer su poludjeli, niti su nervozni…’