Bivši hrvatski ministar obrane Mario Banožić više se neće vratiti u Hrvatski sabor, no - želi iskoristiti mogućnost isplate šest cijelih i šest polovica plaće nakon prestanka dužnosti. Ipak, pojavio se problem, javlja RTL Danas. Radi se o tome da je zahtjev za aktivaciju mandata i istovremeno stavljanje tog mandata u mirovanje, umjesto Banožića, potpisala njegova odvjetnica Ksenija Vržina pa priložila punomoć koja nije ovjerena kod javnog bilježnika.

"Niti u jednom slučaju se nije dogodilo da zahtjev za aktivaciju mandata nije potpisala sama osoba, dakle zastupnik koji je taj mandat dobio na izborima. Mi smo imali dva primjera, barem što smo dosad u kratkom roku iz arhive uspjeli izvući, da je osoba potpisala zahtjev za aktivacijom, ali da je predan preko punomoćnika. Zadnji je bio Darko Horvat koji je bio u pritvoru", kazao je Robert Jankovics, predsjednik saborskog Mandatno-imunitetnog povjerenstva. Oni će u utorak, 21. studenoga raspravljati o Banožićevu slučaju.

Selak Raspudić: 'To sigurno ne šalje lijepu poruku javnosti'

Stručne službe do tada bi trebale pomno proučiti ovaj slučaj kako bi se izbjegla bilo kakva pogreška. "Proučavamo više zakona je li bilo postupanja na ovaj način. Ako je ovo presedan, onda s posebnom pozornošću to moramo proučiti jer, ako ćemo stvarati novu saborsku praksu, da ta praksa bude zakonita", istaknuo je Jankovics.

Ne slaže, dodao je, s mišljenjem nekih pravnika da se u slučaju Banožića ne treba strogo poštivati Zakon o izboru zastupnika u Hrvatski sabor, kao i rok od 8 dana za podnošenje zahtjeva za aktivaciju mandata. U ovom slučaju, objasnio je Jankovics, ne može se primijeniti Zakon o općem upravnom postupku koji bi omogućio bivšem ministru da po izlasku iz bolnice sa zahtjevom priloži svoju bolničku dokumentaciju koja bi potvrdila njegovu opravdanu spriječenost.

S njim se ne slaže Arsen Bauk, bivši ministar uprave.

"Ja se slažem s primjenom instituta povrata u prijašnje stanje sukladno Zakonu o općem upravnom postupku. Dakle, logično je da Banožić aktivira svoj mandat kad postane svjestan i bude mogao ispuniti svoju volju", kazao je. A postoji i određena pravna praznina koja nije dovoljno dobro definirana u saborskom Poslovniku i u zakonima.

S druge strane, mogućnost isplate 6+6 plaća oporbi je dvojbena.

"Mislim da to nije etički. To je pravno moguće, ali ne znači da je moralno", smatra Sandra Benčić. No, Marija Selak Raspudić iz Mosta kazala je da to je Banožićevo pravo, ali s obzirom na situaciju i činjenicu da je odgovoran za prometnu nesreću gdje je poginula jedna osoba - to sigurno ne šalje lijepu poruku javnosti.