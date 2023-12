Bivši ministar obrane Mario Banožić je 11. studenoga sudjelovao u prometnoj nesreći u kojoj je smrtno stradao 40-godišnji Goran Šarić iz Privlake. Prije nekoliko dana pojavio se u javnosti prvi put nakon prometne nesreće. Banožić se pojavio u kafiću, kako je javio portal Vinkulja, a koji se nalazi u neposrednoj blizini njegova stana u Vinkovcima. Bio je u društvu trojice muškaraca.

Na fotografiji, okrenut leđima kameri, nalazi se Zlatko Zovak. Zovak je Telegramu potvrdio da je ta informacija točna. "Da, sjedili smo u kafiću kad je naišao Banožić, vraćao se s liječničke kontrole pa smo ga pozvali na piće", rekao je Zovak, ali se nije odmah mogao sjetiti kada je to bilo. No, kasnije je nazvao, piše Telegram, i rekao da je do susreta došlo u petak, 1. prosinca između 14 i 15 sati. "S Banožićem sam prijatelj i ne znam zašto vas novinare zanima tko s kim pije kavu”, dodao je.

Zlatko Zovak bratić je načelnika Policijske uprave Vukovarsko-srijemske Ante Zovka

Međutim, Zlatko Zovak rođeni je bratić načelnika Policijske uprave Vukovarsko-srijemske Ante Zovka, koji je na tu dužnost stupio potkraj ožujka ove godine. Zovak je potvrdio da su on i načelnik vukovarsko-srijemske policije djeca dva brata.

"Imam 50 bratića, kakve to veze ima?!", kazao je za 24sata načelnik vukovarsko-srijemske policije Ante Zovak na pitanje da komentira fotografiju iz kafića. "Nemam što komentirati uopće, to što objavljujete to vama ide na čast, ja profesionalno radim svoj posao, a vi radite što vi mislite da trebate raditi, nemam s vama što razgovarati", kazao je načelnik Zovak koji je potom poklopio slušalicu.

Banožić nije na dan nesreće išao u Zovkovo lovište

Dodajmo da je u telefonskom razgovoru za Telegram Zlatko Zovak, bratić načelnika PU Vukovarsko-srijemske, opovrgnuo je da je Banožić ujutro 11. studenoga išao u njegovo lovište, u tzv. spačvanskom trokutu. Zovak kaže da je bivši ministar išao u lovište u Lužane (od mjesta nesreće udaljeno oko 120 kilometara), između Slavonskog Broda i Nove Gradiške, u lov koji je organizirala skupina lovaca iz Hercegovine.

Inače, Zlatko Zovak, stopostotni je vlasnik i direktor tvrtke Jet-Set iz Vrbanje u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Pretežna djelatnost tvrtke je niskogradnja. Tvrtka je prošle godine ostvarila zavidnu dobit od 8,6 milijuna kuna, a godinu dana prije, 2021., dobit je iznosila 7,4 milijuna kuna.

