Ministar obrane Mario Banožić u petak je posjetio Zrakoplovno-tehnički centar u Velikoj Gorici.

"Jutros sam u Zemuniku razgovarao s pilotima i tehničarima o stanju protupožarne eskadrile i želim im zahvaliti na gašenju ovih velikih požara", rekao je Banožić.

Na pitanje snosi li sam odgovornost za stanje zračnih snaga za gašenje požara, rekao je: "Iz ovoga što ste rekli, meni preostaje da uzmem gedore i idem u hangar šarafat nešto", ali je i poručio kako nije zadovoljan dinamikom.

O Milanoviću: 'Te izjave su fejk'

Prokomentirao je i današnje izjave predsjednika Zorana Milanovića koji je rekao da je Banožić "sitni, korumpirani prevarant kojemu je mjesto u Remetincu".

"Suludo je uopće komentirati izjave Milanovića jer su one fejk. Dosta je hrabar na domaćem terenu, no vidimo kad dođe na međunarodnu scenu, ode podvijenoga repa”, rekao je Banožić te dodao: “On uporno nekoga naziva lažljivcem, a onda se pokaže da je to on."

Banožić je naglasio da se "ne smije dogoditi smanjenje ulaganja u obranu kao što se dogodilo u Milanovićevo vrijeme."