BANOŽIĆ UVRIJEĐEN DANAŠNJIM MILANOVIĆEVIM ISTUPOM, A PRIMIJETIO JE I JOŠ NEŠTO: ‘To je poluprijeteća poruka koja nije primjerena’

Ministar obrane Mario Banožić ocijenio je uvredljivom i poluprijetećom izjavu koju je u ponedjeljak uputio predsjednik države Zoran Milanović

Ministar obrane Mario Banožić, nakon istupa u kojem je predsjednik Republike Zoran Milanović rekao da će “sad platiti cijenu jer se pokazalo se da ništa što govori nije istina”, odlučio mu je odgovoriti putem medija. Istaknuo je kako je otvoreno razgovarao o nekoliko tema koje se vežu uz Ured predsjednika, otkako je postao ministrom. Dodao je i da je nastojao zaštititi načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga, Roberta Hranja, koji se, prema njegovim tvrdnjama, našao u suspektnom prostoru po zapovijedi.

“Ja nisam odgojen na način da vrijeđam ulogu predsjednika države. Pojavljuje mi se konstantan problem po pojašnjavanju takozvanih briefinga. I dalje stojim kod one dvije isprike koje sam rekao. Zamolio sam ga da mi pismeno šalje zahtjeve za sastankom i da ti zahtjevi imaju glavu i rep. Ovako to ispada na razini jedne čajanke”, istaknuo je Banožić za N1.

Uvlačenje vojske na marginu

Tvrdi kako se kao ministar obrane okrenuo budućnosti te dodao da ga je predsjednik danas uvrijedio, a njegovu je poruku shvatio i kao prijetnju. “Ja sam se uvijek nastojao korektno povući. Mi znamo da je ta jedna nervoza počela općeprisutna nakon Kluba, odnosno Janafa. Znam da uvlači Hrvatsku vojsku u nekakvu marginu. Teze o tome je li netko krpa i hoće li netko u budućnosti biti namagarčen, ja mislim da su to nekakva vlastita iskustva u doba kad je on bio premijer. To što je napravio je jedna uistinu poluprijeteća poruka koja nije primjerena predsjedniku države. Andrej Plenković meni niti jednog trena nije zabranio da idem gore na sastanke i nije mi rekao da stavljam ili izbacujem predsjednika iz protokola jer zna da ja za to nemam ovlasti. Ja tu nervozu osjetim od trenutka otkad se pojavio slučaj Janaf, ja nisam odgovoran za slučaj Janaf”, rekao je ministar obrane.

Maltretiranje javnosti

Osvrnuo se i na polaganje vijenaca na Dan svih svetih, koje su ove godine predsjednik i premijer na Mirogoju položili odvojeno. “Naglašavam da je zadnje zajedničko polaganje vijenca za Svi svete bilo 2017. godine, dakle ne radi se o nikakvoj tradiciji. Na zadnjem polaganju vijenaca 30. svibnja predsjednik Milanović se nije pojavio”, napominje.

Dodao je i da s predsjednikom ima najavljen usmeni briefing za kojeg se nada da će imati glavu i rep. “Ne da mi se više objašnjavati javnosti zašto me predsjednik prozvao. Nadam se da će ovo biti zadnja tema jer uistinu mislim da je ovo maltretiranje javnosti”, zaključio je ministar Banožić.

