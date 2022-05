Ministar obrane Mario Banožić u objavi na Facebooku reagirao je na odluku Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa prema kojoj je prekršio zakon koristeći dužnosnički stan od 92 kvadrata umjesto 33 kvadrata, na koliko je imao pravo. Zbog toga je Povjerenstvo predložilo da mu se odredi novčana kazna u iznosu od 7.000 kuna.

U objavi na Facebooku ministar Banožić najavio je da će zatražiti sudsku zaštitu.

'Ni Povjerenstvo ne spori moje pravo'

'Drago mi je što je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa u kratkom roku donijelo odluku u mom predmetu o dodjeli službenog stana. Dužnosnik – ministar ima pravo na službeni stan koji je trosoban ili površinom veći od 60 četvornih metara, neovisno o tome živi li obitelj sa mnom i gdje joj je prebivalište. Po prijedlogu tvrtke Državne nekretnine u trenutku dodjele službenog stana, navedeni službeni stan bio je jedini adekvatan i raspoloživ. Unatoč tome što sam po zakonu kao tadašnji ministar državne imovine za to bio ovlašten, Povjerenstvo je istaknulo da nisam trebao potpisati odluku o dodjeli na korištenje službenog stana. To je jedini krimen, s obzirom na to da ni Povjerenstvo ne spori moje pravo da mi se, kao i drugim dužnosnicima, dodjeli državni stan na privremeno korištenje. To je i najbolji odgovor onima koji već tjednima provode neargumentiranu hajku nazivajući me “lopovom” i “bandom”, iznoseći neistine da sam si prisvojio nešto što mi po zakonu ne pripada. Slične odluke Povjerenstva upravni sud već je preispitivao te ću i ja o ovoj odluci zatražiti sudsku zaštitu”, napisao je Banožić.