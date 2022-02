Uoči sjednice Vlade gdje će se raspravljati o zakonu o komasaciji poljoprivrednog zemljišta, te o aktualnom stanju vezanom za koronavirus i uz potres, medijima se obratio ministar obrane Mario Banožić.

Tema je, naravno, bio predsjednik Zoran Milanović.

"Riječ je o licemjerju da predsjednik šuti o nečemu, a mene tereti za korupciju. Smisao je bio pokazati da ima jednak primjer. Demantij Državnih nekretnina kaže da nisam tražio uređenje”, rekao je Banožić, prenosi N1.

“Rekao sam da pojasni ulaganje u nekretninu na Hvaru. Odlučuju Državne nekretnine. Povučena je paralela, a riječ je o identičnom postupku. Samo je kod mene objašnjeno kao kriminal, a kod njega je ok. Obratio sam se i Maji Đerek jer je ona očito imala priliku promatrati ulaganja u stanove. A nije to primijetila u segmentu rezidencijalnog objekta. Prezentira se da je nešto loše kad je riječ o vladinom dužnosniku. Ovo je primjer, morao sam pokazati da se radi o omalovažavanju. Predsjednik me optužio u javnosti da sam maznuo stan, a nisam”, dodao je.

Predsjednik i njegova zviždaljka

Kaže da nije pogriješio kad je prozvao predsjednika za nekretninu na Hvaru.

“Sve je sukladno zakonskim propisima, tako je uređen moj stan, a i rezidencija na Hvaru. Samo zbog prezentacije predsjednika i njegove zviždaljke Maje Đerek, ja ispadam loš. Državne nekretnine ulažu zakonski, niti sam tražio stan niti sam tražio da se ulaže, kao ni on”, smatra Banožić.

“Kad se zna da će ići službeni stan prema dužnosniku, tada se stan dovodi u funkcionalno stanje i ne ide se s luksuzima niti se ikad išlo. Tenzije su mi nametnute od rujna. Najveće tenzije bile su za vrijeme potpisaivanja ugovora za avione, dakle kad nešto dobro radimo. Ta strategija dolazi s Pantovčaka. Svakodnevno razgovaram s Glavnim stožerom i zapovjednicima, u njegovom valu nasilja koje radi nad Hrvatsom vojskom, mi moramo funkcionirati u nemogućim uvjetima. No, ovaj resor ne smije biti dnevnopolitička tema, ali g. Milanović to još nije shvatio”, rekao je.

Vojska u privatne svrhe

Inspekcija Ministarstva obrane pokazala je da je sve čisto.

“Kod predsjednika smo već vidjeli selektivni pristup čitanja dokumenata. U ovom procesu moramo sagledati cijelu sliku. Oznake tajnosti na inspekcijskom dokumentu. Ako stavljate oznaku na službeno putovanje svojom voljom, neka skine onih 25 helikopterskih letova i onda ćete imati jasnu sliku. Držimo se zakonske procedure. Kad inspekcijski nalaz doživi kompletnu sliku, vidjet ćete kako stvari stoje”, rekao je Banožić.

Banožić je istaknuo da nikad nije koristio vojsku u privatne svrhe.